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«МегаФон» обеспечил городское качество связи для таунхаусов под Новосибирском

Жители коттеджного поселка «Грин Парк» в пригороде Новосибирска получили интернет на скорости до 75 Мбит/с и стабильную голосовую связь «МегаФона». Оператор повысил качество сигнала, что позволит местным жителям эффективно работать, учиться и пользоваться привычными цифровыми сервисами даже вдали от города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании разместили телеком-оборудование так, что в зону улучшений вошли улицы с таунхаусами, территория прилегающего посёлка Октябрьский и участок Северного объезда. Новая инфраструктура работает сразу в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая дальность сигнала и высокие скорости передачи данных. 4G-сеть упростила решение повседневных задач, обеспечила еще больший комфорт для тех, кто работает удаленно, а также стала опорой для «умных» технологий, которые все активнее входят в загородный быт.

Абоненты могут использовать видеокамеры, датчики температуры и влажности, системы охраны и трекеры. Благодаря широкому покрытию LTE и устойчивому сигналу связи современные технологии становятся доступными и легко управляемыми. Это особенно актуально в зимний период: от надёжности таких систем напрямую зависит безопасность дома и близких.

«В Новосибирске растет число семей, которые выбирают жизнь за городом. По разным данным, новосибирцев чаще интересуют коттеджи в экологически чистых районах в радиусе 30 км от центра города. При этом семьи не готовы отказываться от цифрового комфорта. Нам важно, чтобы жители пригорода чувствовали ту же уверенность в качестве связи, что и обитатели центра мегаполиса. В современном мире без мобильной связи невозможно построить цифровую инфраструктуру, управлять умной техникой или контролировать процессы на расстоянии. В компании это понимают, поэтому мы уделяем максимальное внимание развитию сети именно на пригородных территориях», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

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