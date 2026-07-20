IBS запускает независимую сертификацию для тестировщиков ПО

Центр сертификации IBS инициировал новую программу независимой оценки квалификации для тестировщиков программного обеспечения. Сертификация IBS позволяет ИТ-специалистам систематизировать знания, подтвердить соответствие единому стандарту качества и повысить конкурентоспособность на рынке труда. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Программа для тестировщиков ПО разработана совместно с «Рексофт» и «Ланит». В основе методики лежат международные стандарты ISTQB и ISO/IEC 29119, адаптированные под прикладные задачи и актуальную специфику российского ИТ-бизнеса.

Сертификация построена по модульному ролевому принципу и включает три уровня сложности: «Базовый», «Специалист» и «Профессионал». Архитектура сертификации соотносится с основными модулями ISTQB, что гарантирует прочную теоретическую базу и преемственность мировых стандартов качества. Одновременно с этим программа учитывает российские профессиональные стандарты и реальные задачи от крупнейших ИТ-компаний, фокусируясь на прикладных потребностях отечественного рынка. Она охватывает пять ключевых направлений профессиональной деятельности: функциональное тестирование, автоматизированное тестирование, нагрузочное тестирование, тест-менеджмент и комплексное тестирование (Fullstack QA).

Для получения сертификата претендентам необходимо сдать экзамен. Испытание проверяет практическое владение современными инструментами и подходами к обеспечению качества, знание международных инженерных практик, отечественных профстандартов и требований промышленной разработки. Программа отражает специфику работы с распределенными системами, высоконагруженными проектами и задачами по обеспечению надежности ПО.

Экзамены проводятся на единой платформе IBS, аккредитованной Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Тестирование доступно в очном и дистанционном форматах. IBS обеспечивает строгий контроль качества и прозрачность сертификационного процесса: в ходе испытаний применяется тройная система защиты.

Успешно сдавшие экзамен специалисты получают именной электронный сертификат, где указан уровень квалификации. Документы базового уровня действуют бессрочно, сертификаты уровней «Специалист» и «Профессионал» — три года. Каждый сертификат можно проверить онлайн на сайте центра сертификации IBS.

Независимое подтверждение квалификации упрощает прохождение отбора, открывает доступ к проектам с повышенными требованиями к экспертизе, а для работодателей служит инструментом объективного аудита компетенций, снижения кадровых рисков, построения прозрачной системы грейдов и непрерывного развития персонала.

Владимир Гернер, директор департамента обучения и развития IBS, сказал: «Российский ИТ-рынок остро нуждается в прозрачных и объективных инструментах оценки инженеров по качеству. Многие международные программы по тестированию ПО в настоящее время либо недоступны, либо не учитывают нашу специфику и задачи, с которыми сталкиваются российские команды. Новая сертификация IBS закрывает этот пробел: она базируется на лучших мировых практиках (ISTQB и ISO), кейсах из индустрии и строгих требованиях отечественных профессиональных стандартов. Мы сделали систему понятной для обеих сторон: тестировщик видит четкий путь профессионального роста, а работодатель получает объективное подтверждение реальных навыков сотрудника. В результате это помогает всей отрасли постепенно переходить к более высоким стандартам обеспечения качества разработки».