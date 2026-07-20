«Домá»: 63% УК используют цифровые каналы для напоминаний жителям об оплате

Аналитики «Домá» (входит в группу компаний «Сбер2B») провели исследование, чтобы выяснить, как задолженность жителей влияет на финансовое состояние управляющих компаний и какие инструменты помогают УК работать с платежной дисциплиной. Опрос показал, что 63% управляющих компаний используют цифровые каналы для напоминаний об оплате, включая мобильные приложения, личные кабинеты, СМС и рассылки. При этом задержки платежей продолжают влиять на финансовое планирование УК. Так, 34% компаний сообщили, что из-за задолженности жителей им приходилось переносить сроки расчетов с РСО, почти 96% сталкивались со сдвигом оплаты подрядчикам, а также абсолютно все компании признали влияние неплатежей на сроки выполнения части плановых работ в доме. Об этом CNews сообщили представители «Домá».

Исследование проводилось с 6 марта по 6 июля 2026 г. среди 1 тыс. управляющих компаний из разных регионов России.

Как долги жителей отражаются на работе УК

Главное финансовое последствие задолженности для управляющих компаний связано с нарушением регулярности платежей. В 2026 г. 34% УК сообщили, что из-за долгов жителей им приходилось переносить сроки расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Еще 29% компаний сталкивались со сдвигом оплаты подрядчикам, которые занимаются уборкой, текущим ремонтом, обслуживанием инженерных систем и содержанием общедомового имущества. Кроме того, 23% УК отметили, что задолженность жителей влияет на сроки выполнения части плановых работ в доме. В 18% компаний из-за неплатежей приходилось перераспределять внутренние резервы между разными статьями расходов. Еще 57% респондентов сообщили, что долговая нагрузка ограничивает возможность заранее планировать дополнительные работы по благоустройству и содержанию общих зон.*

Как УК оценивают масштаб задолженности

Большинство управляющих компаний сталкиваются с задолженностью, однако реальное влияние на финансовое состояние скорее зависит от периода погашения долга. В 2026 г. 48% УК сообщили, что средний объем проблемной задолженности составляет менее 5% от ежемесячных начислений по содержанию и ремонту жилья. Еще 27% компаний оценили этот показатель в диапазоне от 5% до 10% месячных начислений. Для 15% управляющих компаний средний объем задолженности превышает 10% от ежемесячных начислений. Данный уровень отставания поступления ДДС уже может заметно влиять на устойчивость денежного потока, особенно если дом требует регулярных ремонтных работ или имеет высокую нагрузку по ресурсам и подрядным услугам. При этом 10% УК сообщили, что не сталкиваются с существенными финансовыми сложностями из-за долгов жителей.

Какие инструменты УК используют для работы с задолженностью

Чаще всего управляющие компании стараются работать с долгами до перехода к жестким мерам. В 2026 г. 63% УК сообщили, что используют цифровые каналы для напоминаний об оплате, включая мобильные приложения, личные кабинеты, СМС и рассылки. Бумажные уведомления и объявления применяют 44% компаний, телефонные напоминания используют 37% респондентов. Также 24% УК направляют жителям официальные претензии, 20% предлагают рассрочку или индивидуальный график погашения долга. Судебные разбирательства остаются крайней мерой, к ним обращаются 18% управляющих компаний. По оценке аналитиков Домá, такая структура ответов показывает, что УК стремятся решать проблему задолженности на раннем этапе, пока долг не стал системным и не начал сильнее влиять на финансовую устойчивость дома.*

«Важно понимать, что работа с дебиторской задолженностью остается одной из ключевых компетенций УК, ведь она отражается на всей цепочке управления домом. В связи с этим важно выстраивать системную работу с платежной дисциплиной жителей. При этом стоит учитывать, что на платежную дисциплину напрямую влияет удовлетворенность работой УК. Чем меньше нареканий к управлению и сервису, тем проще поддерживать уровень платежной дисциплины и регулярность поступлений. Именно из этих поступлений оплачиваются ресурсы, работа подрядчиков, обслуживание инженерных систем и содержание общих зон. Если часть платежей поступает с задержкой, снижается уровень гибкости в управлении текущими расходами. Дом продолжает требовать ежедневного обслуживания, обязательства перед РСО и подрядчиками сохраняются, а финансовое планирование становится менее предсказуемым. В результате задолженность влияет на отдельные статьи бюджета и на устойчивость всей модели содержания дома», – сказал исполнительный директор «Домá» Дмитрий Чирков.

*Множественный выбор