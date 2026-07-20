«Диасофт» расширяет возможности управления продажами в Digital Q.CRM: мультиворонки, глубокая аналитика и ИИ

Компания «Диасофт» развивает продукт «Управление продажами» в составе импортонезависимой CRM-платформы – Digital Q.CRM. Теперь в дополнение к расширенной работе с лидами продукт обеспечивает гибкую настройку воронок, глубокую аналитику на каждом этапе продаж и встроенные ИИ-инструменты для прогнозирования и поддержки принятия решений. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Управление продажами» помогает управлять процессом продаж на каждом этапе: от планирования и постановки целей до аналитики результатов. Он предоставляет единое рабочее место для сотрудников, где собрана вся необходимая информация о продуктах компании, лидах и обращениях клиентов.

Воронки продаж: гибкость под любой бизнес

В «Управлении продажами» реализована поддержка мультиворонок для различных типов сделок и категорий клиентов. Система позволяет настраивать воронки под любой бизнес-процесс: маркетинг, продажи, дистрибуцию, обслуживание и удержание клиентов.

Для каждого процесса можно создавать индивидуальные этапы и правила перехода объектов между воронками: например, лид переходит в сделку, сделка – в обслуживание. Такая гибкость позволяет адаптировать систему под специфику любого бизнеса – от финансового сектора до промышленности.

Аналитика на каждом этапе: от KPI до индекса здоровья сделки

«Управление продажами» предоставляет инструменты для детального анализа эффективности работы на каждом этапе воронки. ИТ-продукт позволяет отслеживать ключевые показатели по каждому сотруднику, включая количество звонков, встреч и заключенных сделок, а также сравнивать фактические результаты с плановыми значениями за выбранные периоды.

В продукте доступны аналитические дашборды, которые обеспечивают руководству оперативный доступ к актуальным данным в режиме реального времени без необходимости формирования отчетов вручную.

Предусмотрена гибкая фильтрация информации по продуктам, клиентским сегментам и регионам, а также экспорт отчетности в форматы Excel и PDF.

Среди особенностей продукта «Управление продажами» – поддержка методологии MEDDPICC. Это позволяет интегрировать данный подход непосредственно в CRM-систему для оценки индекса здоровья сделок, обеспечения прозрачности и управляемости процессов продаж.

Кроме того, платформа позволяет формировать сквозную историю взаимодействия по каждой сделке, включая встречи, протоколы переговоров, спецификации, плановые сроки исполнения и данные об ответственных сотрудниках.

ИИ-возможности: прогнозирование и умные рекомендации

Digital Q.CRM использует искусственный интеллект для анализа тендерных площадок, обработки лидов, поступающих из различных источников, формирования юридических заключений по договорам и другим документам. ИИ-агенты в составе Digital Q.CRM создаются с помощью платформы Digital Q.GPT от «Диасофт».

Интеграция и импортозамещение

Digital Q.CRM реализована в микросервисной архитектуре, что обеспечивает масштабируемость для работы с любым объемом клиентской базы и легкость интеграции в существующий ИТ-ландшафт. Платформа внесена в реестр отечественного ПО и позволяет заменить CRM-системы западных вендоров, ушедших с российского рынка.

В составе Digital Q.CRM также доступны продукты «Управление маркетингом» (автоматизация рекламных кампаний, сегментация, рассылки) и «Реестр участников» (единая база клиентов, контрагентов, партнеров с KYC-проверкой).

В части работы с лидами и клиентскими данными физических и юридических лиц Digital Q.CRM интегрирована с «1С». Также платформа Digital Q.CRM бесшовно интегрирована с автоматизированной банковской системой (АБС) от «Диасофт» (ранее – Diasoft FA#).