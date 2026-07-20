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Cargo.Run и «Контур» запустили интеграцию для перевозчиков и экспедиторов

С 1 сентября 2026 г. участники перевозок грузов должны перейти на использование электронных транспортных накладных (ЭТрН). Пользователям логистической платформы Cargo.Run для выполнения требований не нужно внедрять новое ИТ-решение: они смогут закрывать весь цикл работы с документом в привычном интерфейсе. Возможность появилась благодаря интеграции платформы с аккредитованным Минтрансом оператором — сервисом «Логистика» от «Контур.Диадока». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Для пользователей Cargo.Run работа с ЭТрН будет выглядеть так: логист создает заявку в системе и подписывает ее, данные автоматически передаются в «Логистику», реквизиты проверяются на соответствие формату ФНС и заверяются электронной подписью. Оператор передает данные в госсистему электронных перевозочных документов. Весь процесс для перевозчика и экспедитора проходит без переключения между разными сервисами. Водителям транспортных компаний для работы с ЭТрН также не нужно устанавливать дополнительные приложения.

Фаем Ахметзянов, директор по развитию Cargo.Run: «Переход на ЭТрН требует от перевозчиков и экспедиторов не только подключения к оператору ЭДО, но и перестройки ежедневной работы с перевозочными документами. На практике у многих компаний заявки оформляются в одной системе, транспорт контролируется в другой, а документы обрабатываются в третьей. Это увеличивает объем ручной работы и риск ошибок в данных. Интеграция Cargo.Run с сервисом «Логистика» от «Контур.Диадока» позволяет работать с электронными транспортными накладными в том же интерфейсе, где логист создает заявку и ведет перевозку. Для малых и средних транспортных компаний это особенно важно: они смогут перейти на ЭТрН через уже используемую платформу, без отдельного проекта внедрения и дополнительной нагрузки на команду».

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По оценке разработчиков, решение может быть интересно более 1000 транспортных компаний, которые уже работают на платформе Cargo.Run. Так, собственники бизнеса смогут заранее подготовить бизнес к обязательному переходу и сэкономить ресурсы, которые ранее уходили на исправление ошибок при составлении бумажных документов, курьерскую доставку и обслуживание физического архива.

Алексей Серов, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «У участников рынка уже нет времени на эксперименты и проверку гипотез. Сейчас главная задача — быстро подключить ЭПД и встроить их в сценарии перевозок, чтобы снизить регуляторные риски, которые могут возникнуть после 1 сентября. Как оператор, мы помогаем бизнесу запускать электронные документы в короткие сроки без лишней нагрузки на сотрудников. Партнерство с Cargo.Run — понятный для перевозчиков и экспедиторов сценарий: они могут перейти на ЭТрН в системе, где уже ведут ежедневную работу».

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