Бизнес использует ИИ в закупках, но не готов доверить ему выбор поставщиков

Более 75% компаний не рассматривают возможность делегировать ИИ полный цикл закупочного процесса – от анализа предложений до принятия решения о выборе контрагента и заключения договора. Об этом говорится в исследовании электронной торговой площадки «ТендерПро». Об этом CNews сообщили представители ООО «ТендерПро».

В исследовании приняли участие представители компаний-заказчиков из различных отраслей экономики. Опрос проводился среди пользователей ЭТП «ТендерПро».

Ключевыми барьерами для внедрения ИИ остаются риск потери контроля (73% компаний), юридические риски (62%) и опасения утечки данных (56%).

При этом отношение к технологии остается в целом позитивным в части вспомогательных задач. ИИ рассматривается как инструмент для обработки данных, подготовки документов и поиска информации, однако уровень доверия резко снижается при переходе к автономным решениям, особенно в вопросах выбора поставщика и принятия финансовых обязательств.

Наиболее сложными для автоматизации этапами закупочного процесса участники рынка называют анализ технических предложений и итоговое сравнение условий поставщиков – их выделяют как критически важные более 78% компаний. Эти стадии требуют учета не только формальных параметров, но и качественных факторов, которые сложно формализовать: надежности, опыта и деловой репутации контрагентов.

Дополнительным ограничением для полной автоматизации остается вопрос ответственности за принятое решение. Даже при использовании цифровых инструментов итоговый выбор поставщика остается за специалистами, что снижает готовность компаний передавать такие функции алгоритмам.

«Компании готовы использовать ИИ там, где он снижает нагрузку, ускоряет анализ данных и помогает подготовить решение, но не там, где требуется финальная оценка рисков и ответственность за последствия. Выбор поставщика остается зоной управленческой ответственности, поэтому бизнес пока не готов полностью передавать этот процесс алгоритмам», – отметила директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

По оценке экспертов, внедрение ИИ в закупках будет развиваться поэтапно. Наиболее востребованной станет модель взаимодействия «человек + ИИ», при которой технологии берут на себя обработку данных, подготовку документов и поиск информации, а стратегические решения и ответственность за выбор поставщиков остаются у специалистов.