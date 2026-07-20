«Авито Путешествия» и «Авито Товары»: семейный уикенд за городом этим летом обойдется от 39 000 рублей

Выезд на природу всей семьей — один из главных форматов летнего отдыха. Если нет собственной дачи, можно забронировать на выходные загородный дом, а с собой взять бадминтон и велосипеды. «Авито Путешествия» и «Авито Товары» посчитали, во сколько обойдется такой уикенд в пяти популярных регионах России с учетом аренды дома и покупки базового набора для активного отдыха. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Путешествий», этим летом загородные дома бронируют на 8% чаще, чем год назад. Средняя стоимость за ночь — 9,7 тыс. руб., обычно поездка на природу длится чеытре дня, а отдыхают обычно большими компаниями (в среднем по пять человек). Бронируют такие поездки заранее — примерно за 49 дней до заезда.

Этим летом загородные дома чаще снимают в Московской и Ленинградской областях, Карелии, Башкортостане и Татарстане. «Авито Товары» подсчитали, сколько в этих регионах будет стоить начальный набор для активного семейного отдыха: взрослый горный велосипед (подходит для бездорожья), детский велосипед, бадминтон и футбольный мяч.

Самый доступный набор для загородного отдыха можно собрать в Татарстане (от 20,4 тыс. руб.), Башкортостане (от 21,1 тыс. руб.) и Карелии (от 21,3 тыс. руб.). Дороже всего покупка велосипедов и других товаров обойдется в Ленинградской и Московской областях — от 27,6 тыс. руб. и от 42,9 тыс. руб. соответственно.

Полная стоимость семейного уикенда с учётом аренды дома на два дня + начальный набор на ресейле по популярным регионам выглядит так: Московская область — от 81,7 тыс. руб.; Ленинградская область — от 52,4 тыс. руб.; Татарстан — от 43,6 тыс. руб.; Карелия — от 41,7 тыс. руб.; Башкортостан — от 39,1 тыс. руб.

Если покупать новые велосипеды, ракетки для бадминтона и футбольный мяч на «Авито», отдых в тех же регионах обойдется дороже. Самая заметная разница в Ленинградской области, где новый комплект стоит от 36,4 тыс. руб. — на 32% дороже, чем купленный с рук. А минимальная разница в цене между новыми товарами и ресейлом в Карелии — всего 11%.