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«Яндекс» улучшил поиск АЗС без очередей и научился строить маршруты для экономии горючего

«Яндекс» представил большое обновление сервисов для водителей. «Карты» и «Навигатор» начали показывать, на каких АЗС есть топливо и нет очередей: это можно посмотреть прямо в карточке заправки — и сразу построить до нее маршрут. Очереди на АЗС в крупных городах теперь также отображаются в Go и «Заправках». Кроме того, «Карты» и «Навигатор» научились находить маршруты, где тратится меньше горючего. Они могут быть дольше, чем самые быстрые, но за счет плавного скоростного режима и меньшего числа светофоров позволяют сэкономить топливо. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

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Яндекс

«Яндекс» автоматически собирает и обрабатывает обезличенные данные о ситуации на АЗС из нескольких источников. В их числе — заказы топлива в «Заправках» и Go, информация от таксистов в приложении Про, обстановка на дорогах в районе станций. Еще один источник — сами водители: тем, кто заправился или проехал мимо АЗС, сервис предлагает короткий опрос, а ответы помогают быстрее обновлять сведения и показывать актуальную картину остальным.

Информация о наличии топлива и очередях в «Картах», «Навигаторе», Go и «Заправках» сейчас доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске. По мере поступления регулярных и достоверных данных функция заработает и в других населенных пунктах.

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