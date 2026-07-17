Цифровой дачник: хабаровские мужчины выходят в Сеть прямо с грядки

Летом за городом чаще и дольше находятся мужчины, чем женщины. В разгар летнего сезона в СНТ сильный пол активнее занимается огородом и обустройством дачного участка. Больше половины дачников — мужчины (54%), это на 8% больше, чем число женщин. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные с базовых станций в крупных дачных массивах Хабаровска. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Гендерная принадлежность также влияет на сценарий использования мобильной связи. Мужчины активнее в интернете: на их долю приходится 54% всего скачиваемого трафика, включая видео, мобильные приложения и загрузку данных. Женщины отдают предпочтение голосовому общению. Доля традиционных голосовых вызовов у женской аудитории на 5% выше, чем у мужской.

Главным окном в цифровую жизнь за городом для хабаровчан остается мобильный телефон. На смартфоны приходится 75% всего трафика, на долю роутеров — 15%, а на USB-модемы — 6%.

Отдыхая на даче, хабаровчане больше всего времени тратят на поиск информации в Сети с помощью браузеров. На интернет-серфинг уходит половина всего «дачного трафика» Хабаровска, на втором месте — развлекательный контент (44%). При этом большая часть гигабайт здесь расходуется на онлайн-кинотеатры и видеохостинги. Реже всего на даче жители города заходят в мессенджеры и проверяют электронную почту — менее 1% трафика.

«Своевременная модернизация телеком-оборудования в пригородных зонах Хабаровска позволяют нашим абонентам полноценно использовать все возможности мобильного интернета во время дачного отдыха. Мы видим, что благодаря планомерному обновлению базовых станций и их надежной работе в дачных массивах идет активное использование цифрового ресурса: от просмотра сериалов до подключения системы "умного дома". Стабильная связь становится таким же необходимым атрибутом загородной жизни, как электричество, и открывает новые сценарии использования мобильных технологий за городом», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.