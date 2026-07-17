Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Телефонные мошенники в Поморье чаще всего звонят женщинам пенсионного возраста

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Архангельской области и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а чаще всего мошенники звонили женщинам старше 65 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Поморье более 7.5 млн звонков. Средняя продолжительность таких разговоров, переведенных на виртуального помощника, в регионе - 13 секунд. Общая длительность опасных звонков составила более 1,7 млн минут. При этом сохранился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

Абсолютный лидер по количеству заблокированных мошеннических и спам-звонков — женщины старше 65 лет с доходом до 50 тыс. руб. в месяц. Мужчины той же возрастной категории (65+) также входят в группу повышенного риска, хотя и уступают женщинам по общему количеству целевых звонков. Чаще всего злоумышленники пытаются обмануть архангелогородцев старшего поколения под видом сотрудников пенсионных и социальных служб. Вторая ключевая мишень — мужчины в возрасте от 55 до 64 лет с доходом до 100 тыс. руб. Эту аудиторию злоумышленники рассматривают как финансово обеспеченную и активно звонят с предложениями об инвестициях и дополнительного заработка.

«В условиях непрерывного информационного потока и высоких скоростей защитить абонентов от цифровых угроз помогают передовые технологии. Учитывая, что мошенники изобретают новые схемы обмана, мы постоянно совершенствуем системы защиты и внедряем новые технологические решения. Например, искусственный интеллект МТС способен определять признаки мошенничества и предупреждать пользователя о потенциальной опасности прямо во время разговора», — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Крупное подразделение Coca-Cola в США парализовано трояном-шифровальщиком

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Стройплощадку дата-центра Microsoft закидали «бомбочками» с кислотой, чтобы ускорить коррозию арматуры

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще