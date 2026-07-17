Телефонные мошенники в Поморье чаще всего звонят женщинам пенсионного возраста

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Архангельской области и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а чаще всего мошенники звонили женщинам старше 65 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Поморье более 7.5 млн звонков. Средняя продолжительность таких разговоров, переведенных на виртуального помощника, в регионе - 13 секунд. Общая длительность опасных звонков составила более 1,7 млн минут. При этом сохранился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

Абсолютный лидер по количеству заблокированных мошеннических и спам-звонков — женщины старше 65 лет с доходом до 50 тыс. руб. в месяц. Мужчины той же возрастной категории (65+) также входят в группу повышенного риска, хотя и уступают женщинам по общему количеству целевых звонков. Чаще всего злоумышленники пытаются обмануть архангелогородцев старшего поколения под видом сотрудников пенсионных и социальных служб. Вторая ключевая мишень — мужчины в возрасте от 55 до 64 лет с доходом до 100 тыс. руб. Эту аудиторию злоумышленники рассматривают как финансово обеспеченную и активно звонят с предложениями об инвестициях и дополнительного заработка.

«В условиях непрерывного информационного потока и высоких скоростей защитить абонентов от цифровых угроз помогают передовые технологии. Учитывая, что мошенники изобретают новые схемы обмана, мы постоянно совершенствуем системы защиты и внедряем новые технологические решения. Например, искусственный интеллект МТС способен определять признаки мошенничества и предупреждать пользователя о потенциальной опасности прямо во время разговора», — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.