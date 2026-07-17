StormWall: во II квартале 2026 года злоумышленники выбрали в качестве главных мишеней телеком-отрасль, развлекательную сферу и ритейл

Аналитики компании StormWall, специализирующейся на разработке решений по защите бизнеса от кибератак, выявили, что число DDoS-атак в России во II квартале 2026 г. выросло на 81% по сравнению со II кварталом 2025 г. Помимо этого, специалисты определили индустрии, которые больше всего пострадали от DDoS-атак в России по итогам II квартала 2026 г. По данным специалистов StormWall, наиболее атакуемыми отраслями стали телекоммуникационная отрасль, развлекательная сфера и ритейл. Также с разрушительным воздействием DDoS-атак пришлось столкнуться финансовой сфере, образовательному сектору, нефтяной отрасли и производственной сфере. Для анализа были использованы данные клиентов провайдера StormWall.

Эксперты StormWall выяснили, что доля атак, направленных на телеком-сферу, составила 28% от общего числа всех DDoS-инцидентов в России во II квартале 2026 г. Хакеры продолжают искать слабые места в инфраструктуре телеком-компаний и использовать максимальное количество инструментов для запуска эффективных DDoS-атак на телеком-операторов. В основном от подобных инцидентов в последнее время страдают небольшие региональные компании, которые не успели обеспечить полноценную защиту своих ресурсов.

Развлекательная сфера тоже попала под удар. Во II квартале 2026 г. доля атак на развлекательную индустрию составила 21% от общего количества всех выявленных инцидентов в стране. Если в I квартале этого года развлекательным компаниям удалось избежать пристального внимания хакеров, то во II квартале этого года развлекательная индустрия стала одной из самых атакуемых отраслей и была вынуждена противостоять потоку разрушительных DDoS-атак, чья мощность часто превышала 2 Тбит/с. Больше всего атак было направлено на онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы, которые пользуются большой популярностью у населения.

Ритейл традиционно является одной из самых излюбленных целей злоумышленников. В I квартале 2026 г. эта отрасль уже вошла в топ-3 самых атакуемых отраслей в России. Во II квартале этого года хакеры не ослабили свой натиск и продолжили атаковать ритейлеров, используя самые эффективные инструменты. DDoS-атаки, направленные на сферу электронной коммерции, заняли 16% от общего числа всех подобных инцидентов в России по итогам II квартала 2026 г. Большинство атак было запущено на интернет-магазины техники, косметики, а также одежды и обуви. Хакерам не удалось причинить серьезный вред компаниям, однако, в результате атак некоторые онлайн-магазины были недоступны в течение нескольких часов.

Эксперты StormWall определили, что во II квартале 2026 г. доля атак на финансовую отрасль составила 12%, на образовательную сферу 9%, на нефтяную отрасль 7%, на производственный сектор 5% от общего числа всех выявленных DDoS-инцидентов. Атаки на другие отрасли составили только 2% от общего числа инцидентов.

Финансовая отрасль часто попадает под прицел хакеров. В основном во II квартале этого года DDoS-атаки были направлены на банки и платежные системы, которые являются довольно востребованными в России. Образовательные организации пострадали от DDoS-атак из-за проведения ЕГЭ и начала приемной кампании в вузах. В основном, атаки были запущены учащимися, которые пытались сорвать ЕГЭ или помешать конкурентам подать документы в престижные вузы. Нефтяная отрасль стала важной целью хакеров во II квартале этого года. Впрочем, злоумышленникам не удалось причинить ощутимый вред нефтяным компаниям. Производственная отрасль столкнулась с рядом мощных DDoS-атак, но организации смогли успешно им противостоять.

«Во II квартале этого года хакеры продолжили со всей силой атаковать российские компании из ведущих отраслей, пытаясь вывести из строя инфраструктуру организаций. Мы еще раз убедились, что компании, которые заранее позаботились о защите своих ресурсов и подключили профессиональные решения, смогли отразить все DDoS-атаки, которые были направлены на них хакерами. и избежали негативных последствий В основном пострадали те организации, которые самостоятельно пытались бороться с действиями хакеров», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.