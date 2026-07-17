Российский RPA-рынок переходит от автоматизации задач к управлению процессами и ИИ

Рынок платформ роботизированной автоматизации процессов (RPA) в России вступил в фазу качественной трансформации: технология, которая ранее была инструментарием для точечной автоматизации рутины, становится оркестратором сложных бизнес-процессов с участием ИИ-агентов и людей. К такому выводу пришли авторы первого отраслевого исследования «RPA-круг Громова 2026», охватившего девять крупнейших отечественных решений.

Больше доверия роботам

Исследование показало: если еще пару лет назад RPA воспринималась как способ заменить человека при вводе данных, то сегодня платформы эволюционируют в гиперавтоматизационные стеки. Определяющий тренд – конвергенция технологий: в одном контуре начинают работать классические роботы, интеллектуальная обработка документов (IDP/OCR), языковые модели (LLM) и элементы BPM-оркестрации. Робот теперь вышел за пределы выполнения скрипта – он управляет цепочкой решений, подключая ИИ там, где правила не работают, и передавая задачи человеку, когда требуется экспертиза.

Этот тренд подтверждается запросами бизнеса: согласно опросу представителей компаний-заказчиков, проведенному в рамках исследования, около 45-50% респондентов планируют интеграцию ИИ-агентов, столько же – внедрение OCR/IDP-модулей в свои RPA-сценарии. Почти каждый третий рассматривает использование Computer Use – технологии, позволяющей ИИ управлять интерфейсами без жесткой настройки селекторов.

Импортозамещение завершилось, но конкуренция сместилась в плоскость зрелости

На данный момент первая волна миграции с решений западных вендоров фактически пройдена: крупнейшие банки, представители промышленности и госсектора перешли на отечественные платформы. Однако, как показывают данные исследования, наличие в реестре ПО или поддержка Linux перестали быть конкурентными преимуществами для вендоров – это своего рода входной билет в сегмент. Конкуренция сместилась в плоскость архитектурной зрелости: заказчики выбирают платформы, готовые к промышленной эксплуатации, – с отказоустойчивостью (HA/DR), работой в закрытых контурах без доступа в интернет, зрелыми DevOps-практиками и глубокой интеграцией с корпоративными системами безопасности (SIEM/SOC). Именно по этим параметрам лидеры рынка начинают отрываться от остальных.

Кадровый голод как драйвер внедрения

Парадокс ситуации в том, что главным драйвером автоматизации становится кадровый дефицит. При безработице 2,4% и нехватке до 30% операционного персонала классический аргумент «сэкономим на сотрудниках» теряет смысл – людей просто не нанять. Поэтому RPA превращается в инструмент, позволяющий бизнесу выполнять операции в условиях, когда рынок труда не может закрыть потребности в персонале. Это меняет логику расчета ROI: во главу угла ставится уже не сокращение штата, а возможность масштабировать бизнес без пропорционального роста численности.

Экономика и компетенции – главные барьеры

Несмотря на рост этого сегмента рынка на 30-50% в год, проникновение RPA остается низким: менее тысячи использующих такие решения организаций на сотни тысяч потенциальных заказчиков. При этом ключевые сдерживающие факторы связаны не с функциональностью платформ, а с совокупной стоимостью владения (TCO) и дефицитом внутренних RPA-компетенций.

Исследование показывает, что разница в TCO между платформами на трехлетнем горизонте может быть двух- или даже трехкратной, при этом на долю лицензий приходится лишь 15-20% затрат. Основные статьи расходов – это содержание центра компетенций (CoE), обслуживание роботов и инфраструктура. Второй барьер – нехватка специалистов: по данным опроса экспертов, отсутствие внутренних экспертов отмечают около 27-32% респондентов. Организациям не хватает RPA-разработчиков, бизнес-аналитиков и специалистов по сопровождению роботов в продуктивной среде.

Виктория Рамейкина, директор аналитического центра «Круги Громова»: «Российские RPA-платформы переросли стадию догоняющих: сегодня они решают задачи, которые еще пару лет назад казались прерогативой мировых лидеров. Однако темпы роста могли бы быть выше, если бы удалось устранить сдерживающие факторы. Рассчитывать на это в ближайшее время вряд ли стоит – ситуация в экономике не самая благоприятная. Но даже в этих условиях позитивным является то, что заказчики стали более требовательными и осведомленными: параллельно зрелости решений увеличивается и зрелость потребителей. Мы уверены, что следующие два-три года пройдут под знаком конвергенции: российский рынок будет сращивать уже существующие решения – RPA, BPM, Process Mining и IDP – в гибкие технологические стеки под задачи конкретных отраслей».

Об исследовании

Исследование «RPA-круг Громова 2026» — независимый технический сравнительный анализ российских RPA-платформ. Девять решений оценены более чем по 300 критериям в 11 функциональных блоках: от архитектуры и безопасности до ИИ-интеграции и модели лицензирования. Результаты представлены в виде детальных профилей и сравнительных матриц, позволяющих бизнесу-пользователям выбирать платформу под собственные приоритеты, а не на основе усредненного рейтинга. Исследование адресовано CIO, ИТ-архитекторам и руководителям RPA-практик крупных российских организаций.