Памятники Красноярского края превратили в цифровые трехмерные модели

Специалисты компании «Геоскан» оцифровали памятники Красноярского края для портала «3D-наследие: сохраняя культуру». На нем можно из любой точки мира ознакомиться с частью культурного наследия края: часовней Параскевы Пятницы, памятником «Астафьевы в Овсянке», а также некоторыми скульптурами проекта «Суслики в городе К». Об этом CNews сообщили представители компании «Геоскан».

Детальные трехмерные модели создавались с помощью технологии фотограмметрии, которая позволяет получить итоговое разрешение от одного до нескольких миллиметров на пиксель.

«Цифровые копии памятников помогают сохранить информацию об объектах культурного наследия в максимально точном виде и делают их доступными для специалистов, исследователей и всех, кто интересуется историей и культурой. На портале представлены как известные достопримечательности Красноярского края, так и городские арт-объекты, которые формируют визуальный облик региона. Мы рассчитываем, что со временем библиотека пополнится новыми материалами и охватит еще больше значимых объектов», — сказал руководитель группы 3D-графики и разработки ГК «Геоскан» Евгений Радченко.

«Геоскан» запустил проект «3D-наследие: сохраняя культуру» в 2025 г. На одноименном портале собраны цифровые копии исторических памятников, доступные для просмотра и изучения каждому. Библиотека может пополняться новыми материалами от компаний-участников из России и других стран, а также независимых энтузиастов.

Проект нацелен на документирование важных исторических объектов, поддержку реставрационных работ, развитие научно-образовательной деятельности и виртуального туризма. Это первый подобный портал для профессионалов в России.