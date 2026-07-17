Онлайн-продажи Fix Price в России выросли на 26%

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, увеличила объем интернет-продаж в России на 26% по итогам первого полугодия 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщил представитель Fix Price.

Средний чек онлайн-покупок составил 1166 руб.

Чаще всего покупатели Fix Price приобретали онлайн товары для дома, предметы гигиены, кондитерские изделия, бытовую химию и бакалею.

Регионы-лидеры по числу онлайн-заказов в России: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область.

Товары сети можно приобрести как через собственную витрину: в мобильном приложении и на сайте Fix Price, так и на маркетплейсах: «Купер», «Яндекс.Еда», «Деливери».

Среди всех способов получения заказов по собственной витрине самым востребованным остается самовывоз.

Несмотря на то, что основным каналом продаж сети являются магазины, Fix Price активно поддерживает развитие онлайн-продаж через различные инструменты, в том числе через маркетинговые акции, предоставляя скидки на товары и доставку.

В первом полугодии 2026 г. были реализованы различные доработки приложения и интернет-магазина на сайте, которые сделали получение информации о товарах и сам процесс заказа более удобным и быстрым.