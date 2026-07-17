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Innostage AIDR включен в реестр российского ПО Минцифры

Продукт Innostage AIDR «Защита ИИ» включен в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Innostage AIDR предназначен для защиты корпоративных ИИ-сервисов на базе больших языковых моделей от атак и утечек данных на этапе эксплуатации. Продукт отнесен к классу средств автоматизации процессов информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель Innostage.

Innostage AIDR работает как прозрачный прокси между ИИ-приложением и языковой моделью. Продукт фильтрует входящие запросы до передачи в LLM и блокирует попытки внедрения вредоносных инструкций в запрос к модели (prompt injection), а также обхода ограничений модели (jailbreak). Ответы ИИ анализируются на наличие персональных данных, коммерческой тайны и другой критичной информации. Дополнительно контролируются тематика, тональность и токсичность контента.

Продукт обеспечивает доступ ИИ-приложений только к разрешенным языковым моделям. События информационной безопасности передаются в SIEM с указанием уровня критичности, а события от средств защиты – в инструменты ИТ-мониторинга ИИ-систем.

Отдельный сценарий использования Innostage AIDR – контроль Shadow AI. С помощью браузерных расширений продукт проверяет передачу данных в публичные облачные ИИ-чаты, включая ChatGPT и DeepSeek, и маскирует чувствительную информацию до ее отправки внешнему сервису.

Для организаций, на которые распространяются требования приказа ФСТЭК России №117, Innostage AIDR может служить технологической основой для реализации мер по фильтрации и контролю входных и выходных данных ИИ-систем, а также регистрации событий информационной безопасности.

«Включение Innostage AIDR в реестр российского ПО подтверждает востребованность технологий защиты ИИ-систем и открывает дополнительные возможности для применения продукта в проектах, где есть требования к использованию отечественного программного обеспечения. Сегодня компании только начинают выстраивать процессы безопасного использования генеративного ИИ, и защита таких систем становится отдельным направлением информационной безопасности», — отметил Айдар Фатыхов, владелец продукта Innostage AIDR.

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