«Хи-Квадрат» и Nexign подтвердили совместимость платформы Xsquare с российской СУБД Nexign Nord

Компания «Хи-Квадрат» подтвердила совместимость своей платформы Xsquare и ее компонентов — PGHS, XRAD, XREPORTS и XDAC — с отечественной СУБД для высоконагруженных систем Nexign Nord. Заказчики получают протестированный технологический стек, в котором платформа разработки и СУБД гарантированно корректно работают друг с другом. Это позволяет сократить сроки пилотных проектов, уменьшить объем интеграционных испытаний и снизить риски при внедрении и последующей эксплуатации информационных систем.

Технологический стек на базе платформы Xsquare и СУБД Nexign Nord ориентирован на проекты создания новых корпоративных решений и модернизации существующих систем в рамках импортозамещения в сегменте крупного бизнеса. Компании получают возможность поэтапно переносить приложения с Oracle Database и Microsoft SQL Server на отечественную платформу с сохранением архитектуры и привычной модели разработки.

Использование единого отечественного стека особенно актуально для организаций, создающих высоконагруженные информационные системы, где критически важны производительность, отказоустойчивость, безопасность и долгосрочная техническая поддержка.

На сегодняшний день платформа Xsquare включает четыре компонента для разработки любых ERP-систем. Сервер приложений PGHS предназначен для построения пользовательских интерфейсов с обширной библиотекой компонентов, среда разработки XRAD — для быстрого программирования на PostgreSQL в интерактивном конструкторе. Сервер отчетов XREPORTS позволяет готовить документы и печатные формы в разных форматах, а автономный REST API сервер XDAC — автоматизировать процесс создания REST API. С помощью этих продуктов компании могут создавать CRM-системы, виртуальные колл-центры, системы складского учета и другие

Nexign Nord — СУБД c высокой скоростью управления данными при минимальных затратах. Она обладает всеми возможностями БД PostgreSQL и содержит доработки для повышения безопасности и совместимости приложений. В Nexign Nord также включены дополнительные модули, которые предоставляют высокий уровень отказоустойчивости и гибкое управление СУБД. Решение обеспечивает импортозамещение Oracle Database, Microsoft SQL Server и предоставляется с технической поддержкой различных уровней. Продукт включен в Единый реестр российского программного обеспечения (реестровая запись №14734) и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

«Многие компании, особенно крупный бизнес, по-прежнему используют зарубежные промышленные базы данных. При этом энтерпрайз-системы зачастую содержат десятки миллионов строк кода и тысячи, а иногда и десятки тысяч экранных форм. Поэтому таким заказчикам, с одной стороны, нужен инструмент, который позволит переходить на российскую СУБД постепенно, шаг за шагом переносить разные функциональные блоки. С другой стороны — требуется достаточно производительная СУБД для работы высоконагруженных корпоративных систем. Развивая совместимости, мы может предлагать комплексные решения, которые потребуют меньших затрат на внедрение и поддержку», — отметил технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

«Сегодня бизнес переходит от замещения отдельных продуктов к построению полноценных отечественных технологических стеков. Поэтому для нас важно не только развивать нашу СУБД Nexign Nord, но и обеспечивать ее совместимость с ведущими российскими платформами разработки. Совместимость с Xsquare позволяет заказчикам быстрее запускать новые проекты, сокращать объем интеграционных работ и использовать проверенное решение для разработки и эксплуатации высоконагруженных корпоративных систем», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.