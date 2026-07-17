Более 70% ИT-специалистов задумываются о смене работы

Доля ИT-специалистов, рассматривающих возможность сменить работу, за год выросла на 6 п.п. и составила 73%. Основные причины — несоответствие зарплатным ожиданиям и отсутствие карьерного и профессионального роста. Об этом говорится в исследовании агентства «Марк Аналитик», проведенном для «ИКС Холдинга» .

Несоответствие между ожидаемым и фактическим доходом в среднем по рынку составляет 43%. Средняя заработная плата участников исследования — 181 122 руб., в то время как желаемый уровень — 258 520 руб. Самый большой разрыв — 56% — отмечают специалисты в области аппаратной разработки. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

Среди тех, кто думает о смене работы, уровнем зарплаты недовольны 45% специалистов, невозможность карьерного и профессионального роста на текущем месте отмечают 31% и 28% соответственно, а 23% связывают желание сменить работу с усталостью и выгоранием.

При этом текущая рыночная ситуация корректирует завышенные ожидания после периода бурного роста отрасли. Кандидаты менее критично подходят к выбору нового работодателя. 5 из 10 ключевых факторов выбора — зарплаты, возможности карьерного роста, спектр задач, интересная сфера деятельности и работа с профессионалами высокого уровня — потеряли в значимости 3-6 п.п. Это может быть обусловлено ростом конкуренции среди кандидатов, развитием искусственного интеллекта и подтверждает тенденцию перехода к рынку работодателя.

Искать новую работу ИT-специалисты предпочитают внутри профессионального сообщества — 58% — через личные знакомства, 38% — через тематические профессиональные сайты. Доля таких участников исследования выросла на 5 п.п. Специализированные сервисы онлайн-рекрутинга теряют позиции: за год к ним стало обращаться на 3% меньше ИT-специалистов, и в целом они обращаются к ним значительно реже, чем представители других специальностей (66% против 78%).

В сфере технологий сформировалось разделение сфер на инженерию и ИT. Большинство специалистов четко разделяют эти профессиональные роли. Респонденты выделяют отличия между ИT и инженерией как в самой деятельности — инженеры работают с физическими системами и сетями коммуникаций (22%) — так и в задачах и подходах к их решению (21%).

ИT-специалисты все отчетливее осознают стратегическую важность профессии инженера. 85% участников исследования ответили, что инженерные профессии — это профессии будущего, играющие важную роль в технологическом прогрессе.

«Мы видим изменения ожиданий и подходов к выбору работодателя на своем опыте. Заработная плата — один из ключевых факторов при выборе работодателя, но в нашей сфере недостаточный. Предлагаемый нами доход в большинстве случаев соответствует ожиданиям кандидатов, и мы выстраиваем свою работу так, чтобы не только привлекать специалистов, но и давать возможность реализовать свой потенциал, постоянно развиваясь в компании. Команда «ИКС Холдинга» очень быстро растет — за прошлый год с 11 до 17 тыс. сотрудников, из которых большая часть — инженеры. Для таких специалистов важна возможность участия в амбициозных проектах и понятный трек профессионального развития. Мы выстраиваем его с самого старта карьеры, привлекая большую часть специалистов напрямую через стажировки и работу с вузами, и уделяем большое внимание развитию через передачу экспертизы опытных инженеров новым поколениям специалистов», — отметила директор по персоналу «ИКС Холдинга» Наталия Пуговкина.

Исследование агентства «Марк Аналитик» проводилось в марте-апреле 2026 г. в крупнейших городах России и Белоруссии методом онлайн-интервью, было опрошено более 2000 человек.