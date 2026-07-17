Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

Более 30% россиян отметили, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов

Авралы, срочные правки и внезапные поручения остаются одной из главных причин рабочего стресса. Именно в такие моменты сотрудники все чаще используют искусственный интеллект. По данным совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и девелопера Level Group, каждый второй пользователь нейросетей быстрее справляется с непредвиденной задачей, а почти трети они помогают меньше паниковать перед дедлайнами.

Исследование проведено hh.ru и Level Group с 29 мая по 8 июня 2026 г. среди 2032 российских соискателей.

Искусственный интеллект оказывает самый заметный эффект именно в ситуациях, когда времени на раздумья практически нет. Так, 52% респондентов заявили: с помощью ИИ они быстрее находят решение, если получают срочное поручение или неожиданную задачу. Между тем 23% опрошенных сообщили, что пока даже с нейросетями подобные случаи по-прежнему выбивают их из колеи.

Приближение дедлайнов также стало одной из самых частых причин обращения к ИИ. Использование нейросетей помогает 31% респондентов испытывать меньше стресса в такой ситуации, поскольку позволяет быстрее разобраться в задаче и ускорить работу. В то же время 32% признались, что сжатые сроки вызывают у них стресс независимо от применения ИИ, а 6% обратили внимание на неожиданный побочный эффект — ощущение, что нейросети создают иллюзию легкости, из-за которой работу хочется откладывать до последнего, хотя и решить потом рабочую задачу тоже они могут быстро.

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ
Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ цифровизация

Кроме того респонденты отмечают пользу ИИ в эмоционально тяжелые периоды. Например, 50% пользователей благодаря нейросетям быстрее возвращаются в рабочий ритм после перегрузки или стресса. При этом 37% считают, что при выгорании никакие технологии не помогут войти в колею, потому что выгоревшему работнику требуется другая помощь и ИИ не сможет «переломить» долгое время выгорания.

«По нашим наблюдениям, сотрудники все чаще обращаются к ИИ именно в моменты высокой неопределенности, когда нужно срочно подготовить материал, разобраться в новой задаче или быстро принять решение. Нейросеть становится не заменой экспертизе, а способом сократить время на поиск первого решения и снизить эмоциональное напряжение, которое сопровождает авралы», — сказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

Арестованный по подозрению в заказном убийстве депутата выведен из состава учредителей двух ИТ-компаний

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Google на грани бунта. Тысячи сотрудников требуют защитить их от увольнений из-за ИИ

Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются

В каждой третьей студенческой работе в России нйдены следы ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще