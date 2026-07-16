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«Яндекс UrbanAds» автоматизировал выгрузку статистики рекламных кампаний через API

«Яндекс UrbanAds» открыл публичный API, который позволяет рекламодателям автоматически получать данные о рекламных кампаниях, работать с маркетинговыми отчетами и отзывами через собственные системы. Благодаря интеграции статистику больше не нужно выгружать вручную из рекламного кабинета — данные можно использовать в привычных для рекламодателей инструментах аналитики. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Текущая версия API позволяет автоматически получать статистику по рекламным кампаниям, включая отчёты по бусту показов, бусту продаж, продвижению в полках — размещению товаров на приоритетных позициях в каталоге и поиске и охватному продвижению — медийные форматы для узнаваемости бренда и охвата аудитории. Это помогает объединить данные «Яндекс UrbanAds» с другими каналами и площадками и анализировать результаты продвижения в единой системе.

Кроме того, API поддерживает работу с отзывами через собственный интерфейс рекламодателя, что сокращает объём ручных операций при анализе результатов и обработке обратной связи.

Настроить интеграцию можно в личном кабинете «Яндекс UrbanAds» в разделе «API-интеграции». Там рекламодатели могут создать токен доступа, просматривать журнал запросов и ознакомиться с документацией API.

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