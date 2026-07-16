Разделы

Безопасность Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Яндекс» подтвердил безопасность всех генеративных моделей семейства Alice AI

«Яндекс» впервые получил международный сертификат ответственной разработки ISO/IEC 42001 для всех моделей семейства Alice AI. Независимый аудит на соответствие стандарту прошли процессы создания и внедрения Alice AI LLM, Alice AI ART и Alice AI VLM — языковой, картиночной и мультимодальной генеративных моделей «Яндекса». Ранее «Яндекс» стал первой компанией в России, получившей этот сертификат. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Аудит затронул все аспекты управления ИИ в «Яндексе», включая обучение сотрудников правилам ответственной разработки и внедрение готовых моделей. Проверка подтвердила, что данные пользователей всех моделей семейства Alice AI защищены по требованиям стандарта, а возможные ошибки и аномалии непрерывно отслеживаются. Команды мониторят качество и этичность ответов моделей, в том числе с учетом обратной связи от пользователей.

В ходе аудита эксперты убедились, что «Яндекс» взвешенно подходит к оценке этических, юридических и социальных рисков, связанных с развитием ИИ, а также обеспечивает прозрачность всех этапов жизненного цикла разработки и эксплуатации нейросетей — от сбора данных для обучения до мониторинга и поддержки.

Alice AI LLM — большая языковая модель, которая умеет создавать и редактировать тексты, переводить с одного языка на другой, отвечать на вопросы пользователя и так далее. Она встроена в чат с «Алисой AI», «Поиск» и другие сервисы «Яндекса». Alice AI VLM — мультимодальная модель, которая умеет работать с текстом и изображениями одновременно. Она лежит в основе «Умной камеры», «Поиска» по архивам, Live-режима в приложении «Алиса AI» и прочих сервисов. Alice AI ART — картиночная модель, которая создает и редактирует изображения по запросу пользователя, например в чате с «Алисой AI» или «Шедевруме». Кроме того, Alice AI LLM и Alice AI ART доступны на платформе для разработки ИИ-приложений и агентов Yandex AI Studio — процессы предоставления моделей внешним клиентам также прошли аудит на соответствие международному стандарту.

В 2025 г. «Яндекс» впервые в России получил сертификат ISO/IEC 42001 — тогда проверку проходила базовая языковая модель YandexGPT. Принципы, которых «Яндекс» придерживается при разработке и использовании ИИ, опубликованы на специальной странице. В июне 2026 г. компания представила отчет об ИИ-технологиях в кибербезопасности (PDF), где в том числе рассказала о подходе к безопасности собственных нейросетей. Также «Яндекс» является сооснователем и участником Альянса в сфере ИИ — в 2024 г. участники Альянса подписали декларацию об ответственной разработке и использовании сервисов на основе генеративного искусственного интеллекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Коммуникационная инфраструктура распределенной команды: 5 слоев, без которых удаленка деградирует

Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Цифровой шантаж. Samsung удалит пользовательские данные со смартфона, если не отдать их для обучения нейросетей

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще