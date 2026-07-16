«Яндекс» подтвердил безопасность всех генеративных моделей семейства Alice AI

«Яндекс» впервые получил международный сертификат ответственной разработки ISO/IEC 42001 для всех моделей семейства Alice AI. Независимый аудит на соответствие стандарту прошли процессы создания и внедрения Alice AI LLM, Alice AI ART и Alice AI VLM — языковой, картиночной и мультимодальной генеративных моделей «Яндекса». Ранее «Яндекс» стал первой компанией в России, получившей этот сертификат. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Аудит затронул все аспекты управления ИИ в «Яндексе», включая обучение сотрудников правилам ответственной разработки и внедрение готовых моделей. Проверка подтвердила, что данные пользователей всех моделей семейства Alice AI защищены по требованиям стандарта, а возможные ошибки и аномалии непрерывно отслеживаются. Команды мониторят качество и этичность ответов моделей, в том числе с учетом обратной связи от пользователей.

В ходе аудита эксперты убедились, что «Яндекс» взвешенно подходит к оценке этических, юридических и социальных рисков, связанных с развитием ИИ, а также обеспечивает прозрачность всех этапов жизненного цикла разработки и эксплуатации нейросетей — от сбора данных для обучения до мониторинга и поддержки.

Alice AI LLM — большая языковая модель, которая умеет создавать и редактировать тексты, переводить с одного языка на другой, отвечать на вопросы пользователя и так далее. Она встроена в чат с «Алисой AI», «Поиск» и другие сервисы «Яндекса». Alice AI VLM — мультимодальная модель, которая умеет работать с текстом и изображениями одновременно. Она лежит в основе «Умной камеры», «Поиска» по архивам, Live-режима в приложении «Алиса AI» и прочих сервисов. Alice AI ART — картиночная модель, которая создает и редактирует изображения по запросу пользователя, например в чате с «Алисой AI» или «Шедевруме». Кроме того, Alice AI LLM и Alice AI ART доступны на платформе для разработки ИИ-приложений и агентов Yandex AI Studio — процессы предоставления моделей внешним клиентам также прошли аудит на соответствие международному стандарту.

В 2025 г. «Яндекс» впервые в России получил сертификат ISO/IEC 42001 — тогда проверку проходила базовая языковая модель YandexGPT. Принципы, которых «Яндекс» придерживается при разработке и использовании ИИ, опубликованы на специальной странице. В июне 2026 г. компания представила отчет об ИИ-технологиях в кибербезопасности (PDF), где в том числе рассказала о подходе к безопасности собственных нейросетей. Также «Яндекс» является сооснователем и участником Альянса в сфере ИИ — в 2024 г. участники Альянса подписали декларацию об ответственной разработке и использовании сервисов на основе генеративного искусственного интеллекта.