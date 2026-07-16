В смартфоне — почти вся жизнь: какие данные россияне доверяют мобильным устройствам

Фотографии, документы, рабочая переписка, пароли, финансовая информация — смартфон для многих пользователей давно стал главным хранилищем цифровой жизни. При этом чем больше ценных данных оказывается на одном устройстве, тем выше цена его компрометации. Какие именно сведения россияне чаще всего доверяют своим смартфонам, выяснила «Лаборатория Касперского» в новом исследовании*. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Не только фото и телефонная книжка. Как показал опрос, смартфоны сегодня используются как универсальное хранилище самых разных данных. Чаще всего российские пользователи сохраняют на них фотографии и видео (69%), контакты и номера телефонов (62%), а также переписки в мессенджерах и CМС (49%). Вместе с тем многие доверяют мобильным устройствам и более конфиденциальную информацию: финансовые данные и учётные данные для входа в финансовые сервисы находятся на смартфонах у более трети респондентов (35%), пароли и учетные данные для различных сервисов — у 31%, история покупок и адреса доставки — у 30%, личные документы (например, сканы паспорта или билеты) — у 27%.

Смартфоны активно используются и для хранения других данных. Так, 24% российских пользователей хранят на мобильном устройстве корпоративную переписку, 22% — рабочий календарь и расписание встреч. Каждый пятый сохраняет в браузере пароли от аккаунтов в развлекательных сервисах, 19% — данные о местоположении (сохранённые адреса и историю путешествий), 17% — медицинские данные, 15% — историю общения с ИИ-сервисами, а 9% — информацию о местоположении родственников и близких людей.

«В России номер телефона стал устойчивым цифровым идентификатором: через него пользователь подтверждает вход в банковские, государственные, рабочие и другие сервисы, поэтому смартфон фактически превратился в ключ к цифровой жизни. Его роль продолжает расти с развитием ИИ: устройство уже не только хранит данные и обеспечивает доступ к приложениям, но и помогает работать с документами, переводить речь, расшифровывать звонки и обрабатывать контент. Практический интерес к таким возможностям растёт — в объединённой розничной сети МегаФона и Yota продажи смартфонов со встроенными ИИ-функциями увеличились на 27% год к году. Чем больше сервисов и личной информации сосредоточено в одном устройстве, тем важнее защищать сам смартфон, SIM-карту и связанные с номером учётные записи», — сказал Сергей Хренов, директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона».

«Мы часто недооцениваем, какой объём ценной информации хранится в наших смартфонах и какой интерес она представляет для злоумышленников. Сегодня вопрос уже не в том, какие данные мы доверяем мобильному устройству, а в том, насколько надежно они защищены. Поэтому стоит регулярно делать резервные копии важных данных, использовать защитные решения и заранее продумать, что делать в случае потери смартфона», — сказал Антон Кивва, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» рекомендует придерживаться следующих правил безопасности.

Не использовать смартфон как единственное хранилище важной информации, регулярно создавать резервные копии, в том числе с помощью облачных сервисов. Особенно важно дополнительно защищать наиболее конфиденциальные данные — пароли, банковскую информацию и документы.

Установить на все используемые устройства надёжное защитное решение, эффективность которого подтверждена независимыми тестами.

Обезопасить устройство на случай возможной потери: включить функцию определения местоположения смартфона, настроить автоматическое резервное копирование данных и мгновенную блокировку экрана после его выключения. Кроме того, не стоит оставлять устройство без присмотра в общественных местах или хранить его в легкодоступных местах.

* Исследование «Цифровая жизнь: тренды, риски, возможности» проведено внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в марте 2026 г. В опросе приняли участие 7,2 тыс. респондентов из 18 стран, включая Россию.