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В приложении «СберKids» дети смогут сами пополнить баланс мобильного телефона

В приложении «СберKids» для детей от 6 до 14 лет появилась функция оплаты мобильной связи: ребенок может пополнить баланс любого российского оператора прямо с главного экрана приложения, без переходов в другие разделы. Функция доступна с версии 5.12 приложения на iOS и Android.Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Раньше пополнить баланс ребенок мог только через родителей — например, попросив их совершить платеж, — либо через сайт мобильного оператора, что требовало отдельной авторизации и не было привязано к детской карте. Теперь пополнение встроено прямо в интерфейс СберKids: нужно открыть приложение, выбрать пополнение на главном экране, ввести номер телефона и сумму.

Приложение помогает детям учиться копить и грамотно распоряжаться деньгами. Как это делать, подскажет пушистый ассистент «СберКот». Еще в СберKids много познавательных видео и обучающих игр по финансовой грамотности — так ребенок получает необходимые знания и с детства развивает важные навыки.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

С «Детской СберКартой» приложение позволяет применять знания на практике: удобно переводить деньги на Сбер или в другие банки, оплачивать покупки по QR-коду и получать за это бонусы «Спасибо». Родители могут контролировать расходы ребенка с помощью лимитов.

Кирилл Бессонов, управляющий директор, начальник управления «СберKids» Сбербанка: «Оплата мобильной связи — одна из самых частых просьб детей, которые пользуются приложением «СберKids». Раньше для этого нужно было идти через родителей или сторонний сайт, а теперь ребенок может справиться с этим самостоятельно, в один шаг с главного экрана. При этом родители по-прежнему контролируют расходы через лимиты на карте, так что ребёнок не останется без связи, но и траты остаются прозрачными. Это только первый шаг — в ближайшее время в приложении появятся и другие функции, которые запрашивают наши юные пользователи».

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