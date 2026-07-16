Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Оренбуржье улучшили связь для отдыхающих на реке Урал

Новые скорости мобильного интернета стали доступны вблизи села Нежинка в Оренбургской области. Дополнительное телеком-оборудование в зоне отдыха на берегу Урала развернул «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовая станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 40 Мбит/с. Зона покрытия охватывает популярные у местных жителей и туристов локации, включая гостиничные домики, пляжи, площадки для занятий спортом, территорию кемпинга и так далее. Действующие показатели позволяют отдыхающим связаться с близкими по видеосвязи, посмотреть сериал на стриминге и передать тяжелые файлы через мессенджеры без задержек и зависаний.

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ
Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ цифровизация

«Природный отдых в области любят не только местные жители, но и гости из близлежащих регионов Поволжья и Урала. Видя их интерес, мы системно развиваем инфраструктуру связи в рекреационных зонах. Новая базовая станция в Нежинке обеспечивает все требуемые параметры стабильности и качества», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Евгений Кочетов.

Как показывают большие данные «МегаФона», уже в первый месяц лета Оренбуржье посетили гости из 70 регионов страны. Особенно большой поток наблюдается из Самарской, Челябинской, Свердловской областей, Башкортостана и ХМАО-Югры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Обманутые мошенниками россияне смогут в течение 30 дней получить компенсацию от банков или операторов связи

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

В России исчез один из последних способов доступа в полноценный интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще