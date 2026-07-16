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Т2 ускоряет мобильный интернет с помощью искусственного интеллекта

T2, российский оператор мобильной связи, запустил функционал на основе искусственного интеллекта, который автоматически подбирает оптимальные параметры сети для каждого пользователя. Технология позволяет увеличить скорость мобильного интернета минимум на 10%. Сейчас решение на базе ИИ работает на 200 базовых станциях в двух регионах Сибири, до конца года ее активируют еще на 1 тыс. комплексов.

Функционал работает на базе машинного обучения: система в режиме реального времени анализирует большие объемы данных в сети оператора – уровень и качество сигнала от устройств пользователей, их расположение, а также технические возможности конкретных смартфонов. На основе этого анализа алгоритм подбирает и автоматически активирует для каждого абонента оптимальную комбинацию частотных диапазонов для агрегации – одновременного использования нескольких частот, что напрямую влияет на скорость передачи данных.

Благодаря гибкому распределению частотного ресурса пользователи могут смотреть видео в более высоком качестве, вести онлайн-трансляции без искажений и зависаний, быстрее обмениваться даже тяжелым контентом. Прирост скорости особенно ощутим в часы пиковой нагрузки, например, во время массовых мероприятий. Система эффективно перераспределяет доступные полосы частот между абонентами с учетом возможностей их устройств, активирует наиболее выгодные частотные комбинации и тем самым повышает комфорт использования мобильного интернета Т2.

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Сейчас технология запущена на более чем 200 базовых станциях в Алтайском крае и Республике Алтай. Опция работает на сети Т2 в Алейске, Заринске, Белокурихе, селе Алтайском, селе Кызыл-Озек. До конца года функционал активируют еще на 1 тыс. базовых станций, в том числе в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби и других населенных пунктах.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2, сказал: «Самооптимизирующаяся сеть – это новый стандарт телеком-индустрии. Благодаря AI-алгоритмам, которые мы внедряем в Сибири, система берет на себя тонкую настройку оборудования. Искусственный интеллект мгновенно реагирует на изменение трафика и автоматически выбирает оптимальные параметры передачи данных для каждого конкретного устройства. Результат, который мы фиксируем на старте проекта, – это уверенный прирост скорости интернета от 10% и выше. Мы создаем инфраструктуру, которая адаптируется к пользователю, а не наоборот».

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