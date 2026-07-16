Столичные инженеры создали отечественное оборудование для сверхточной проверки кабеля

Компания «Моситлаб» (входит в группу компаний «Москабельмет») представила программно-аппаратный комплекс нового поколения для высокоточного контроля толщины изоляции и геометрии кабеля непосредственно в потоке производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«К 2030 г. половина изделий московских заводов будет связана с инновациями. В рамках этой работы промышленность города усиливает автоматизацию процессов и активно внедряет высокотехнологичные системы. Например, новое решение столичного предприятия обеспечивает непрерывный мониторинг ключевых параметров изготовления кабельной продукции в режиме реального времени. Для отрасли в целом появление такого комплекса означает переход на новый уровень цифровизации и усиление позиций производителей на внутреннем и внешнем рынках. Планируем представить разработку в “Банке технологий”, где уже собрано порядка 620 передовых решений — так Москва формирует единый каталог технологий для интеграции в производственные контуры других предприятий», — сказал Анатолий Гарбузов.

ПАК позволяет контролировать толщину изоляции в заданных точках, анализировать геометрию поверхности заготовки, оперативно выявлять отклонения от требуемых параметров, а также сокращать время настройки оборудования и минимизировать объем брака.

Все данные синхронизируются с производственной линией и выводятся оператору через специальный интерфейс. Комплекс обеспечивает контроль изделия по всему периметру с точностью до 0,05 миллиметра, выполняя 360 измерений за один оборот сканирующей системы.

В состав ПАК входят измерительный блок с тремя измерительными головами (для контроля по всему периметру), блок обработки данных, комплект кабелей, эксплуатационная документация, а также ПК и монитор оператора. Такая комплектация позволяет внедрить его на действующем производстве без масштабных доработок инфраструктуры.

Внедрение решения дает предприятиям сразу несколько стратегических преимуществ: повышение стабильности качества выпускаемой продукции, сокращение времени на переналадку оборудования, снижение доли брака и уменьшение зависимости от импорта.

«Создание АРОКИС — важное событие не только для нашей компании, но и для всей кабельной отрасли. Сегодня российские производители получают современный инструмент контроля качества, способный заменить зарубежные решения. Мы планируем представить разработку для включения в “Банк технологий”, где уже находятся более десяти решений "Моситлаб". Отечественные инженерные решения способны успешно решать самые сложные производственные задачи», — сказал генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.