Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Столичные инженеры создали отечественное оборудование для сверхточной проверки кабеля

Компания «Моситлаб» (входит в группу компаний «Москабельмет») представила программно-аппаратный комплекс нового поколения для высокоточного контроля толщины изоляции и геометрии кабеля непосредственно в потоке производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«К 2030 г. половина изделий московских заводов будет связана с инновациями. В рамках этой работы промышленность города усиливает автоматизацию процессов и активно внедряет высокотехнологичные системы. Например, новое решение столичного предприятия обеспечивает непрерывный мониторинг ключевых параметров изготовления кабельной продукции в режиме реального времени. Для отрасли в целом появление такого комплекса означает переход на новый уровень цифровизации и усиление позиций производителей на внутреннем и внешнем рынках. Планируем представить разработку в “Банке технологий”, где уже собрано порядка 620 передовых решений — так Москва формирует единый каталог технологий для интеграции в производственные контуры других предприятий», — сказал Анатолий Гарбузов.

ПАК позволяет контролировать толщину изоляции в заданных точках, анализировать геометрию поверхности заготовки, оперативно выявлять отклонения от требуемых параметров, а также сокращать время настройки оборудования и минимизировать объем брака.

Все данные синхронизируются с производственной линией и выводятся оператору через специальный интерфейс. Комплекс обеспечивает контроль изделия по всему периметру с точностью до 0,05 миллиметра, выполняя 360 измерений за один оборот сканирующей системы.

В состав ПАК входят измерительный блок с тремя измерительными головами (для контроля по всему периметру), блок обработки данных, комплект кабелей, эксплуатационная документация, а также ПК и монитор оператора. Такая комплектация позволяет внедрить его на действующем производстве без масштабных доработок инфраструктуры.

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ
Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ цифровизация

Внедрение решения дает предприятиям сразу несколько стратегических преимуществ: повышение стабильности качества выпускаемой продукции, сокращение времени на переналадку оборудования, снижение доли брака и уменьшение зависимости от импорта.

«Создание АРОКИС — важное событие не только для нашей компании, но и для всей кабельной отрасли. Сегодня российские производители получают современный инструмент контроля качества, способный заменить зарубежные решения. Мы планируем представить разработку для включения в “Банк технологий”, где уже находятся более десяти решений "Моситлаб". Отечественные инженерные решения способны успешно решать самые сложные производственные задачи», — сказал генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Сбербанк выпустил три «умных» ТВ с квантовыми точками, «ГигаЧатом» и встроенным сабвуфером. Цены

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Больше не роскошный максимум? Каждый четвертый продаваемый ноутбук в России – это MacBook

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще