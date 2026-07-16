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Средний и малый бизнес Хабаровского края нарастил инвестиции в видеоаналитику с ИИ

МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения и видеоаналитики среди бизнеса в Хабаровском крае с 2024 г. по июнь 2026 г. По данным аналитиков компании драйвер спроса смещается. Если раньше основными заказчиками выступали госструктуры и крупные предприятия, то теперь все активнее подключается малый и средний бизнес. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С июня 2025 г. по июль 2026 г. число подключений умных камер среди малого и среднего бизнеса выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024-2025 гг. Лидеры - транспортно-логистическая, строительная, промышленная сфера, а также ретейл.

Пик интереса со стороны крупного бизнеса и госсектора пришелся на 2024 г. Предприятия тогда внедряли видеоаналитику для оптимизации производства, охраны объектов и контроля за соблюдением регламентов. Наиболее активно такие решения внедряли компании из сферы строительства, тяжелой промышленности, ресурсодобычи и производства.

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С 2025 г. тренд сместился в сторону среднего и малого бизнеса. Они используют камеры для тех же задач, что и крупные предприятия: оптимизация процессов, безопасность, маркетинговые и управленческие задачи, повышение клиентского сервиса. Например, система может предупредить о заходе в запретную зону, посчитать посетителей или построить тепловую карту торгового зала.

«Видеонаблюдение перестало быть просто наблюдением. Благодаря искусственному интеллекту камеры становятся инструментом управления бизнесом. Система сама анализирует картинку в реальном времени и выдает данные: сколько человек прошло, где задержались, не простаивает ли оборудование, не нарушен ли периметр безопасности. При необходимости функционал легко расширить – добавить распознавание лиц или автомобильных номеров. Сегодня это базовый элемент цифровизации любого предприятия», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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