Школьница из Детского технопарка «Альтаир» создала сайт для поиска домашних животных

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 814 Аглая Маренкова, разработала веб-сайт для поиска домашних животных. Платформа не просто показывает список доступных питомцев, а помогает пользователю определиться с выбором с учетом его индивидуальных предпочтений — от породы и возраста до особенностей характера. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Аглая с детства обожает животных и часто задумывалась, как помочь людям найти своего идеального питомца. Вместо того чтобы просто перебирать объявления, она решила создать умный сервис, который учитывает образ жизни, опыт содержания и ожидания будущего хозяина. В Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА школьница получила знания по программированию на Python, освоила создание веб-приложений и под руководством наставника отладила алгоритмы подбора. Современное программное обеспечение позволило реализовать сложные функции, а встроенные подсказки и рекомендации делают сервис удобным и интуитивно понятным.

Платформа уже привлекла внимание пользователей и может быть полезна волонтерам, приютам для животных и всем, кто хочет найти надежного четвероногого друга. Проект Аглаи получил высокую оценку на конкурсах: победа в прикладном конкурсе для школьников «Золотая дюжина» и призовое место на научно-практической конференции «Инженеры будущего».

Руководителем проекта выступил преподаватель Детского технопарка «Альтаир», сотрудник Института информационных технологий РТУ МИРЭА Святослав Золотухин. Он объяснял теорию, помогал отлаживать алгоритмы подбора и тестировать варианты интерфейса. «Аглая создала не просто сайт, а инструмент, который решает реальную проблему. Ее проект сочетает технические навыки и эмпатию — понимание того, что люди и животные нуждаются друг в друге», — сказал Святослав Золотухин, старший преподаватель кафедры математического обеспечения и стандартизации информационных технологий РТУ МИРЭА.

Высокую оценку проекту дал и ректор университета. Станислав Кудж подчеркнул социальную значимость разработки: «Проект Аглаи — пример того, как ИT-технологии могут служить добрым делам. Сайт для поиска домашних животных помогает не только людям найти питомца, но и животным обрести дом. Такие проекты показывают, что наши выпускники готовы решать реальные задачи и менять мир к лучшему».

Аглая планирует развивать платформу, добавляя новые фильтры и возможности общения между пользователями. Проект может быть полезен приютам, волонтерским организациям и всем, кто ищет себе четвероногого друга.