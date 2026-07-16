Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Школьница из Детского технопарка «Альтаир» создала сайт для поиска домашних животных

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 814 Аглая Маренкова, разработала веб-сайт для поиска домашних животных. Платформа не просто показывает список доступных питомцев, а помогает пользователю определиться с выбором с учетом его индивидуальных предпочтений — от породы и возраста до особенностей характера. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Аглая с детства обожает животных и часто задумывалась, как помочь людям найти своего идеального питомца. Вместо того чтобы просто перебирать объявления, она решила создать умный сервис, который учитывает образ жизни, опыт содержания и ожидания будущего хозяина. В Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА школьница получила знания по программированию на Python, освоила создание веб-приложений и под руководством наставника отладила алгоритмы подбора. Современное программное обеспечение позволило реализовать сложные функции, а встроенные подсказки и рекомендации делают сервис удобным и интуитивно понятным.

Платформа уже привлекла внимание пользователей и может быть полезна волонтерам, приютам для животных и всем, кто хочет найти надежного четвероногого друга. Проект Аглаи получил высокую оценку на конкурсах: победа в прикладном конкурсе для школьников «Золотая дюжина» и призовое место на научно-практической конференции «Инженеры будущего».

Руководителем проекта выступил преподаватель Детского технопарка «Альтаир», сотрудник Института информационных технологий РТУ МИРЭА Святослав Золотухин. Он объяснял теорию, помогал отлаживать алгоритмы подбора и тестировать варианты интерфейса. «Аглая создала не просто сайт, а инструмент, который решает реальную проблему. Ее проект сочетает технические навыки и эмпатию — понимание того, что люди и животные нуждаются друг в друге», — сказал Святослав Золотухин, старший преподаватель кафедры математического обеспечения и стандартизации информационных технологий РТУ МИРЭА.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Высокую оценку проекту дал и ректор университета. Станислав Кудж подчеркнул социальную значимость разработки: «Проект Аглаи — пример того, как ИT-технологии могут служить добрым делам. Сайт для поиска домашних животных помогает не только людям найти питомца, но и животным обрести дом. Такие проекты показывают, что наши выпускники готовы решать реальные задачи и менять мир к лучшему».

Аглая планирует развивать платформу, добавляя новые фильтры и возможности общения между пользователями. Проект может быть полезен приютам, волонтерским организациям и всем, кто ищет себе четвероногого друга.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?

RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще