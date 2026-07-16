«Ростелеком» внедрил роботизированный сварочный комплекс на ВЛМЗ

«Ростелеком» внедрил роботизированный технологический комплекс на Волгоградском литейно-механическом заводе (ВЛМЗ) — филиале «Элтеза» (дочерняя компания РЖД, также входит в ГК «Нацпроектстрой»). Проект реализован под ключ и стал одним из первых в России примеров комплексной роботизации сварочных операций для высокоответственных компонентов железнодорожной автоматики и телемеханики. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Технологический комплекс, ключевыми компонентами которого являются шестиосевой промышленный сварочный робот, технологическая оснастка и система функциональной безопасности работ, обеспечил стабильное качество сварки, снизил влияние человеческого фактора и повысил производительность участка. Это один из ключевых факторов повышения эффективности производства на ВЛМЗ, ежегодно выпускающем сотни тысяч единиц серийной продукции для организации движения поездов на железных дорогах России.

Специалисты «Ростелекома» спроектировали и изготовили технологическую оснастку для нескольких типов выпускаемых на заводе изделий, отладили сами процессы сварки и осуществили пусконаладочные работы комплекса, а также организовали программу обучения.

Роботизированный комплекс в будущем может быть полностью встроен в цифровой контур предприятия: интегрирован с цеховой инфраструктурой по протоколу Ethernet/IP с удаленной диагностикой, телеметрией и мониторингом режимов в формате 24/7. Среди функций оборудования также сбор параметров каждого сварного шва для использования этих данных в системах предиктивной аналитики, менеджмента качества и управления производственными процессами завода.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «Роботизация ответственных сварочных операций на предприятии АО “Элтеза” — это пример того, как цифровая трансформация приходит непосредственно на цеховые площадки, обеспечивающие национальные инфраструктурные проекты. Мы объединяем компетенции в области промышленной автоматизации, обработки производственных данных, предлагая законченное решение с заданным качеством, прозрачной экономикой жизненного цикла и встроенным цифровым контуром».