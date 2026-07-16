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МТС запустила связь в имении Хвостовых в Липецкой области

МТС запустила сеть в поселке Колодезском в Задонском муниципальном округе. Теперь местные жители и гости активно возрождающейся усадьбы Хвостовых смогут пользоваться голосовой связью и цифровыми сервисами.

Усадебный комплекс принадлежал представителям старинного русского дворянского рода – супругам Алексею и Эмилии (урождённой княжне Долгоруковой) Хвостовым. В период своего расцвета имение славилось обширным хмелевым хозяйством, плодовыми садами и винокуренным заводом. Его инфраструктура включала храм в честь Казанской иконы Божией Матери, благоустроенный парк, каскад прудов и мельницу.

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В конце ХХ века усадьба была полностью разрушена. Но сегодня на этой земле развернулось масштабное строительство и активное возрождение: по сохранившимся снимкам и записям с нуля возведён усадебный дом, идёт реставрация храма. Восстанавливается и вся экосистема поместья. Благоустроена набережная, на прудах оборудованы садки, в которые запущены ценные породы рыб, появился один из самых крупных в Черноземье цветомузыкальный фонтан, разбиты парки, а на десятки гектаров вновь простираются хмельники. Для удобства гостей и персонала здесь также построены офисное здание, столовая, магазин и коттеджи. Благодаря строительству новой базовой станции МТС на территории этого возрождающегося комплекса создана и цифровая инфраструктура, позволяющая гостям пользоваться качественной голосовой связью и мобильным интернетом.

«Имение восстанавливается и станет одним из объектов «Усадебного кольца» Липецкой области. Поэтому новая жизнь усадьбы должна идти в ногу со временем, а сегодня туристическую инфраструктуру нельзя представить без качественной мобильной связи. Теперь будущие гости комплекса всегда будут на связи, смогут отправить фотографию близким или поделиться впечатлениями в социальных сетях. Ждем официального открытия этого амбициозного проекта, направленного на развитие туристического потенциала липецкой земли», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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