Количество спам-звонков в Калининградской области сократилось на треть

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала нежелательные звонки жителям Калининградской области. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а чаще мошенники звонили мужчинам и женщинам пенсионного возраста. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью антиспам-сервисов заблокировала в Калининградской области более 7,5 млн нежелательных вызовов. Средняя продолжительность таких бесед, переведенных на виртуального помощника, составляет в регионе более 14 секунд, а их суммарная длительность превысила 1,8 млн минут. При этом сохранился тренд на снижение числа спам-атак. Этому способствовало вступление в силу ряда законов против телефонного мошенничества, а также совершенствование защитных алгоритмов на базе искусственного интеллекта.

Наибольшее число спам-вызовов в Калининграде поступает женщинам и мужчинам старше 65 лет, чей доход не превышает 50 тыс. руб. в месяц. Чаще всего злоумышленники пытаются обмануть калининградцев старшего поколения под видом представителей пенсионных и социальных служб. На втором месте по количеству поступающих спамерских звонков – мужчины в возрасте от 55 до 64 лет и ежемесячным доходом до 100 тыс. руб.

«Телефонный спам давно превратился в масштабный вызов, бороться с которым можно только автоматизацией. Наша статистика это подтверждает: за полгода умные алгоритмы заблокировали миллионы нежелательных вызовов, а общее число таких атак в Калининградской области сократилось более чем на треть. Искусственный интеллект МТС сегодня выступает в роли невидимого цифрового стража: он анализирует звонки на маркеры манипуляций в реальном времени и перехватывает удар на себя, не позволяя аферистам тратить время и нервы наших абонентов», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.