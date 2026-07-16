Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Исследование МТС: более половины россиян жалеют, что не записали нужный телефонный разговор

МТС объявляет результаты опроса об отношении россиян к записи телефонных разговоров. По данным сервиса «Интеллектуальная запись МТС», около 62% респондентов хотя бы раз в жизни записывали важный для них звонок, а каждый второй из тех, кто это делал, сохранял запись разговора. При этом чуть более половины (51%) опрошенных сожалели о том, что у них нет записанного диалога с нужным собеседником. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики «Интеллектуальной записи МТС» провели опрос жителей России в возрасте от 18 до 65 лет. По его данным, 62% россиян как минимум один раз записывали важный звонок, при этом более половины (53%) из них сохраняли записи о разговоре, чтобы не забыть нужную информацию.

Чаще всего люди предпочитают записывать разговоры с близкими: 73% — с друзьями, 71% — с супругами, 70% — с детьми. При этом почти у половины опрошенных (48%) есть знакомые, по голосу которых они скучают.

Технология интеллектуальной записи разговора интересна россиянам: 59% респондентов готовы подключить эту функцию у мобильных операторов из-за удобной настройки, безопасности и конфиденциальности данных.

«Технология интеллектуальной записи от МТС позволяет сохранить все ключевые моменты разговора в удобном формате как в виде текста, так и в виде записи. Мы первыми на рынке внедрили возможность получения кратких выводов из записанных телефонных диалогов. Благодаря функции пользователи получили возможность зафиксировать важные моменты разговоров, чтобы при необходимости вернуться к ним в любой момент», — сказал руководитель продукта «Интеллектуальная запись МТС» Кирилл Черничкин.

Услуга «Интеллектуальная запись» доступна всем абонентам МТС. Подключить ее бесплатно могут пользователи тарифов «МТС Супер» и «РИИЛ». На других тарифах услуга доступна за 0 р. первые 30 дней, далее – за 99 руб. в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Обманутые мошенниками россияне смогут в течение 30 дней получить компенсацию от банков или операторов связи

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

В России исчез один из последних способов доступа в полноценный интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще