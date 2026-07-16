«Билайн бизнес» запустил единую витрину спецпредложений для предпринимателей

«Билайн бизнес» объявил о запуске мультипродуктовой промо-акции «Предпринимай». До 31 июля 2026 года корпоративным клиентам доступна единая витрина специальных предложений, которая объединяет телеком- и цифровые сервисы для бизнеса на специальных условиях.

Акция ориентирована на предпринимателей, которые стремятся оптимизировать операционные расходы без сокращения возможностей для развития бизнеса. В рамках единой витрины собраны предложения по различным направлениям: от услуг связи и интернета до цифровых сервисов для автоматизации повседневных процессов. Такой формат поможет подобрать необходимые решения в одном месте и протестировать их на специальных условиях.

В числе доступных предложений — скидка до 40% на подключение интернета для бизнеса, специальные условия на приобретение смартфона Samsung при подключении корпоративного тарифа, удвоение первого платежа на ИИ-помощников, а также год записи разговоров в подарок при подключении Облачной АТС. В акцию также входят и другие предложения, направленные на снижение затрат на цифровую инфраструктуру бизнеса.

«Предпринимай» объединяет в одной кампании продукты, которые помогают компаниям решать разные задачи: организовать надежную связь, автоматизировать коммуникации с клиентами и ежедневные бизнес-задачи, протестировать новые цифровые сервисы и подобрать оптимальный набор решений под текущие потребности бизнеса.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:

«Сейчас многие бизнесы пересматривают расходы, и под сокращение нередко попадают проекты, которые могли бы повысить эффективность бизнеса. Нам в «билайн бизнес» хотелось бы помочь предпринимателям избежать такого выбора. Мы объединили специальные условия на разные продукты и сервисы, чтобы необходимые инструменты оставались доступными даже в период, когда каждое решение о расходах принимается особенно внимательно».

Ознакомиться со всеми предложениями акции и оставить заявку на подключение можно на странице промо-акции на сайте Билайна.

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