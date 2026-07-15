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За II квартал 2026 года Группа компаний Steplife реализовала более 1700 протезов и комплектующих

Производитель бионических протезов, Группа Steplife опубликовала информацию по итогам II квартала 2026 г. и I полугодия. За II квартал ГК Steplife отгрузила более 1,7 тыс. изделий по всей России и за рубеж. Среди них – коленные модули, стопы, готовые протезы и комплектующие к ним. Продажи за II квартал 2026 составили 317,2 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Общая сумма продаж Steplife за I полугодие 2026 г. составили 593,3 млн руб. Это на 89% выше показателей аналогичного периода 2025 г.

Наибольший вклад в продажи пришелся на стопы для повседневной ходьбы Steplife Cross Low и Steplife Cross (более 1000 шт.). Компания сообщает, что по итогу отгрузки, от пользователей не было подано ни одной рекламации.

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Также компания реализовала рекордное для квартала количество коленных модулей, адаптеров, электронных EMG-датчиков и прочих комплектующих для протезов, а также косметических наборов для ухода за культей Steplife Derma Care.

«Мы всегда делали и делаем упор на самые передовые технологии, исследования, разработки, а также на международную кооперацию, - сказал генеральный директор АО «Степлайф» Иван Худяков. – Выйдя на рынок, как производитель протезов, мы постоянно расширяем линейку наших изделий. Помимо протезов и коленных модулей, сейчас в нее входит несколько видов стоп для разных уровней активности, широкий спектр высокотехнологичных комплектующих и электронных компонентов. В планах компании на этот год – наращивание серийного производства существующей продукции и пополнение портфеля новыми изделиями. Среди них – запуск серийного производства бионической стопы и бионического колена. С их выходом мы рассчитываем, что в дальнейшем нам удастся потеснить на рынке иностранные аналоги».

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