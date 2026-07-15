За II квартал 2026 года Группа компаний Steplife реализовала более 1700 протезов и комплектующих

Производитель бионических протезов, Группа Steplife опубликовала информацию по итогам II квартала 2026 г. и I полугодия. За II квартал ГК Steplife отгрузила более 1,7 тыс. изделий по всей России и за рубеж. Среди них – коленные модули, стопы, готовые протезы и комплектующие к ним. Продажи за II квартал 2026 составили 317,2 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Общая сумма продаж Steplife за I полугодие 2026 г. составили 593,3 млн руб. Это на 89% выше показателей аналогичного периода 2025 г.

Наибольший вклад в продажи пришелся на стопы для повседневной ходьбы Steplife Cross Low и Steplife Cross (более 1000 шт.). Компания сообщает, что по итогу отгрузки, от пользователей не было подано ни одной рекламации.

Также компания реализовала рекордное для квартала количество коленных модулей, адаптеров, электронных EMG-датчиков и прочих комплектующих для протезов, а также косметических наборов для ухода за культей Steplife Derma Care.

«Мы всегда делали и делаем упор на самые передовые технологии, исследования, разработки, а также на международную кооперацию, - сказал генеральный директор АО «Степлайф» Иван Худяков. – Выйдя на рынок, как производитель протезов, мы постоянно расширяем линейку наших изделий. Помимо протезов и коленных модулей, сейчас в нее входит несколько видов стоп для разных уровней активности, широкий спектр высокотехнологичных комплектующих и электронных компонентов. В планах компании на этот год – наращивание серийного производства существующей продукции и пополнение портфеля новыми изделиями. Среди них – запуск серийного производства бионической стопы и бионического колена. С их выходом мы рассчитываем, что в дальнейшем нам удастся потеснить на рынке иностранные аналоги».