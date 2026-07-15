Welcome-наборы новым сотрудникам дарят реже

За последние два года работодателей, которые дарят welcome-наборы, стало меньше. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала в России, приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Только 5% работодателей вручают новым сотрудникам приветственные наборы в первый рабочий день. 89% компаний такое сегодня не практикуют. За последние два года доля организаций, дарящих welcome-наборы, снизилась: с 11% в 2024 году до текущих 5%.

Как и прежде, традиция чаще встречается в крупном бизнесе: среди компаний с численностью более 1 тыс. человек приветственные подарки практикуют 10% (против 4% в среднем бизнесе и 2% в малом).

В состав подарков работодатели чаще всего включают канцелярию (ежедневники, блокноты, ручки) и/или кружки. Что еще могут дарить новичкам: термосы, футболки, сумки-шоперы, стикерпаки, сладости, худи, рюкзаки и картхолдеры.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 188. Время проведения: 1—14 июля 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1 тыс. респондентов.