Разделы

Веб-сервисы
|

Welcome-наборы новым сотрудникам дарят реже

За последние два года работодателей, которые дарят welcome-наборы, стало меньше. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала в России, приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Только 5% работодателей вручают новым сотрудникам приветственные наборы в первый рабочий день. 89% компаний такое сегодня не практикуют. За последние два года доля организаций, дарящих welcome-наборы, снизилась: с 11% в 2024 году до текущих 5%.

Как и прежде, традиция чаще встречается в крупном бизнесе: среди компаний с численностью более 1 тыс. человек приветственные подарки практикуют 10% (против 4% в среднем бизнесе и 2% в малом).

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры
Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры цифровизация

В состав подарков работодатели чаще всего включают канцелярию (ежедневники, блокноты, ручки) и/или кружки. Что еще могут дарить новичкам: термосы, футболки, сумки-шоперы, стикерпаки, сладости, худи, рюкзаки и картхолдеры.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 188. Время проведения: 1—14 июля 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1 тыс. респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще