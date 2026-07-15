ViPNet PKI Client стал ближе и доступнее

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на портале «Госуслуг» опубликована информация об обеспечении безопасного доступа к госсервисам. Одним из инструментов, рекомендованных для организации безопасных защищенных подключений к госсервисам, указан ViPNet PKI Client – универсальный клиент для работы в инфраструктуре открытых ключей, который позволяет настроить соединение с поддержкой шифрования по ГОСТ вне зависимости от используемого пользователем браузера. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

ViPNet PKI Client также вошел в список решений, рекомендованных АНО НТЦ ЦК для обеспечения поддержки российских криптографических алгоритмов для защиты доступа к веб-сайтам.

В связи с возросшим интересом к вопросу обеспечения защищенного доступа к веб-ресурсам, компания «ИнфоТеКС» повышает доступность своего ПО для пользователей. На сайте компании начато распространение сертифицированных версий ViPNet PKI Client 2.0.1 для ОС Windows и Linux.

«Распространение сертифицированных дистрибутивов через сайт компании с возможностью получения формуляра в электронном виде позволяет сократить нашим заказчикам время подключения к существующим защищенным PKI инфраструктурам за счет отказа от передачи материальных носителей и документов в бумажном виде. В настоящее время очень важно повышать доступность средств защиты информации для пользователей, что позволит не только оперативно реагировать на возникающие угрозы безопасности, но и предотвращать их», – сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора «ИнфоТеКС».

Скачивание сертифицированных версий ViPNet PKI Client возможно после приобретения лицензии.

Кроме того, с ознакомительными целями в разделе демо-версий можно загрузить и установить новую версию ViPNet PKI Client 2.1. В ней обновлен перечень поддерживаемых ОС, в связи с расширением сценариев использования добавлены новые шаблоны сертификатов, а также уделено особое внимание совместным сценариям работы с сервером подписи ViPNet PKI Service.