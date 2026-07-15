В «Яндекс Go» появилась быстрая доставка цветов

Жители разных регионов России теперь могут заказать быструю доставку цветов в приложении «Яндекс Go». В разделе «Цветы» собраны предложения от более чем 3000 продавцов в 300 городах России, которые уже продают букеты на «Яндекс Еде». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Появление витрины с цветами позволит пользователям выбирать и заказывать букеты в привычном приложении, а продавцам — получить доступ к многомиллионной аудитории «Яндекс Go».

Запуск раздела «Цветы» в «Яндекс Go» обусловлен востребованностью услуги доставки букетов у пользователей. «Яндекс Еда» развивает направление цветов с 2022 г., и все это время категория устойчиво растет и получает отклик у пользователей. Например, за I квартал 2026 г. продажи цветов в «Еде» выросли более чем в два раза год к году. Помимо цветов, в «Яндекс Go» можно заказать товары из аптек — еще один популярный сценарий у пользователей «Еды».

Чтобы заказать букет, нужно открыть раздел «Цветы» на главном экране «Яндекс Go». Приложение покажет ассортимент магазинов, которые доставляют букеты по выбранному адресу. Среди подключенных продавцов есть как крупные сети, например «Мосцветок», «Простоцветы», «Ирис», так и небольшие магазины — ROOTS, Rozen Dozen и My moment. Срок и стоимость доставки зависят от магазина и расстояния, в среднем это до 1 часа. Если заказ выполняют курьеры «Яндекса», доставка будет бесплатной.