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В ИТ-колледже Москвы открылась специализированная лаборатория Ideco для подготовки кадров в сфере кибербезопасности

На базе ИТ-колледжа Москвы состоялось официальное открытие учебной лаборатории, созданной при поддержке российского разработчика систем информационной безопасности — компании Ideco. Проект ориентирован на практическую подготовку специалистов по защите корпоративных сетей от киберугроз с использованием отечественного стека технологий. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Новая лаборатория оснащена современным программным обеспечением и предназначена для углубленного изучения сетевых технологий и средств защиты периметра. В рамках занятий студенты и действующие ИТ-специалисты работают с флагманским продуктом компании — Ideco NGFW Novum (Next-Generation Firewall), комплексным решением для управления трафиком и защиты корпоративных сетей, которое широко применяется корпоративными заказчиками.

Целью создания совместной лаборатории является практическая реализация образовательного курса, в рамках которого интегрированы современные операционные системы на базе Linux и межсетевой экран Ideco NGFW Novum. Этот проект служит наглядным подтверждением долгосрочной стратегии компании Ideco по подготовке нового поколения специалистов в области информационной безопасности, обладающих актуальными компетенциями для работы с отечественным стеком технологий.

Ежегодно на базе лаборатории планируется обучать более 250 специалистов, включая студентов колледжа и практикующих ИТ-специалистов, заинтересованных в повышении квалификации в области сетевой безопасности. Это создает дополнительный кадровый резерв для ИБ-подразделений, работающих с отечественными решениями класса NGFW.

«Открытие лаборатории на базе ИТ-колледжа Москвы — это важный этап в реализации нашей образовательной инициативы. Мы стремимся не просто поставлять надежные решения, но и формировать кадровый резерв, который будет готов эффективно внедрять и обслуживать системы кибербезопасности. Сотрудничество с колледжем позволяет нам напрямую влиять на качество подготовки будущих ИТ-специалистов», — сказала Юлия Трушина, куратор по работе с учебными центрами Ideco.

Директор ГБПОУ «ИТ.Москва» Станислав Горбунов отметил, что партнерство с разработчиком решений для кибербезопасности открывает для учащихся дополнительные возможности стажировок и последующего трудоустройства. По его словам, совместный проект помогает поддерживать высокий уровень материально-технической базы колледжа и обеспечивать соответствие образовательных программ требованиям цифровой экономики.

С началом учебного года студенты смогут осваивать работу с Ideco NGFW Novum в среде, максимально приближенной к реальным производственным задачам: аудитория лаборатории выполнена в фирменном стиле Ideco, что усиливает эффект присутствия в корпоративной инфраструктуре и демонстрирует типовые сценарии эксплуатации решений сетевой безопасности.

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