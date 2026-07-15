В ГИС «Конструктор» расширены средства обработки больших объемов пространственных данных и управления картой

В КБ «Панорама» разработан ГИС «Конструктор» для Qt Designer SE версии 15.2.0 для ОС Astra Linux Special Edition, ОС «Альт Линукс», «Ред ОС», Ubuntu и MS Windows. В новой версии обеспечивается быстрое открытие проектов большого объема без задержек на чтение данных, усовершенствованы средства обработки данных о рельефе местности, добавлен новый компонент для удобного управления картой. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Реализована поддержка асинхронного открытия больших векторных карт объемом в десятки гигабайт, содержащих миллионы объектов. Загрузка данных выполняется в фоновом режиме и не блокирует работу ГИС-приложения. При закрытии загружаемой карты фоновый процесс автоматически прерывается. После завершения загрузки данные становятся доступными для просмотра и редактирования. Это позволяет разработчику создавать многодокументные приложения, в которых конечный пользователь во время открытия больших карт может просматривать и редактировать ранее загруженные данные, переключаться между окнами. Сведения о ходе выполнения операции могут быть реализованы в интерфейсе ГИС-приложения в виде индикаторов с процентом загрузки каждой карты. Применение асинхронного открытия векторных карт и отображение хода загрузки продемонстрированы в тестовом примере mapview, входящем в состав инсталляции ГИС «Конструктор».

В программе ускорено получение и отображение данных о рельефе местности, запрашиваемых по протоколу OGC WCS. Теперь визуализация выполняется с учетом текущего масштаба карты: для ускорения отображения с сервера запрашиваются тайлы, соответствующие текущему уровню приближения. При этом для аналитических операций - построения профиля рельефа, запроса информации в точке и других вычислений - всегда используются данные наиболее высокого разрешения. В качестве источника матричных данных может быть использован GIS WebService SE, который позволяет быстро получать данные о высоте на весь земной шар. Например, слой GEBCO с разрешением 15 сек содержит данные о батиметрии океанов, включая глубины, топографию морского дна и названия подводных объектов, а также сведения о высоте поверхности суши и льда.

Реализован новый компонент управления картой QDMapManager. Компонент повышает эффективность разработки ГИС-приложения за счет реализации таких действий с изображением карты как: дискретное масштабирование с помощью клавиатуры, плавное масштабирование вращением колеса мыши, перемещение изображения карты нажатием клавиши мыши и клавиатуры, отображение всей карты в окне. При перемещении курсора над картой компонент управления дает возможность получить текущие значения масштаба отображения карты, координат в различных системах (WGS 84, СК-42, СК-95, МСК) и единицах измерений (градусы, градусы с долями, радианы). При клике на карте компонент самостоятельно выполняет поиск объекта карты в точке нажатия и выводит информацию об объекте в отдельном окне: координаты, семантика, справочная информация. Разработчику достаточно создать экземпляр QDMapManager на форме и указать компонент отображения карты QDMapView, работу которого он автоматизирует. Применение нового компонента управления картой продемонстрировано в тестовом примере myfirst, входящем в состав инсталляции ГИС «Конструктор».

ГИС «Конструктор» адаптирован для работы на широком спектре операционных систем (Astra Linux Special Edition, «Ред ОС», «Альт Линукс», Ubuntu, Windows, «Эльбрус», QNX) и архитектур (Intel, ARM, «Эльбрус»). В состав инструментария входят компоненты визуального проектирования ГИС-приложений и библиотеки мультиплатформенного многопоточного ГИС-ядра. ГИС «Конструктор» предоставляет кроссплатформенный интерфейс MAPAPI, позволяющий программисту вести разработку в удобной для него операционной системе. Разработчик может выпускать ГИС-приложения для набора операционных систем путем простой сборки с минимальными изменениями в исходном коде программы.