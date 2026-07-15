Россияне копят отпуск: у каждого пятого в запасе есть больше 28 дней отдыха

Две трети (64%) работающих россиян пока не успели полностью израсходовать положенный отпуск: у 19% в запасе остается более 28 дней отдыха, у 30% — от 14 до 28 дней, а еще у 15% — от 7 до 14 дней, выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Лишь 8% респондентов сообщили, что у них осталось не более недели отпускных дней. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Ситуация заметно различается в зависимости от профессиональной сферы. Больше всего сотрудников, у которых накопилось свыше двух недель отпуска, оказалось в сфере информационных технологий — таких 62%. На втором месте специалисты по закупкам (60%), на третьем — представители сферы управления персоналом и тренингов, медики и фармацевты, а также высший и средний менеджмент (по 57%). Напротив, большую часть отпуска уже успели использовать представители автомобильного бизнеса (32%), розничной торговли (31%) и маркетинга и PR (29%) — у них осталось от 1 до 14 отпускных дней.

«Чаще других о практически неиспользованном отпуске в этом году (28 и более дней) сообщали россияне, которые работают в сферах науки и образования (35%), те, кто занят добычей сырья (34%) и закупками (31%), а также медицинские работники и фармацевты (27%). Во многом это можно объяснить сезонностью работы представителей этих профессий», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Среди тех респондентов, у кого в этом году еще есть отпускные дни, треть (31%) намерены отдохнуть в путешествии по России. При этом подобный формат отпуска наиболее популярен среди представителей сфер безопасности (50%), юриспруденции (43%), а также высшего и среднего менеджмента (40%). Почти каждый пятый (18%) планирует заграничную поездку. Чаще других путешествия в другие страны выбирают маркетологи (40%) и специалисты по закупкам (33%).

Остальные планируют провести отпуск, не уезжая в путешествие. Каждый седьмой (14%) россиянин в отпуске планирует заниматься бытом и ремонтом, 13% проведут это время на даче, а 10% — в походах и на пикниках. Около 6% опрошенных настроены на «ленивый» отдых дома за просмотром фильмов, сериалов и чтением книг. Другие 5%, наоборот, хотят в период отпуска взять подработку.

При этом самыми интересными направлениями для путешествия по России в ближайшем отпуске опрошенные назвали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Алтайский край. Отдохнуть в этих регионах предпочли бы 19%, 13% и 10% россиян соответственно. В свою очередь, среди заграничных направлений лидируют Турция и Абхазия (по 13% хотели бы поехать в эти страны), Беларусь (12%), а также Таиланд и Китай (по 10%).