Российский сектор ИКТ в I квартале 2026 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов (ИТ-отрасли, телекоммуникаций, производства ИКТ-оборудования, оптовой торговли ИКТ-товарами) в I квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

В I кв. 2026 г. сектор ИКТ сохранил лидерство среди крупных отраслей по темпам годового прироста объема реализованных товаров, работ, услуг. Продолжился рост численности работников и объема инвестиций. Решающий вклад в положительную динамику сектора внесла ИТ-отрасль.

Объем реализованных товаров, работ, услуг сектора ИКТ в I кв. 2026 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. на 22,5%. Максимальный годовой прирост отмечался в марте (+37% к марту 2025 г.). Сектор нарастил долю по этому показателю в экономике в целом с 4,7% в I кв. 2025 г. до 5,8%.

Объем реализации в ИТ-отрасли увеличился более чем на треть (+37,6% к I кв. 2025 г.), что вдвое выше прошлогодней динамики (+16,5% к I кв. 2024 г.). Среди крупных сегментов рост сохранился также в телекоммуникациях (+12,8% к I кв. 2025 г.).

Среднесписочная численность работников сектора ИКТ в I кв. 2026 г. достигла максимума — 1,7 млн человек (+2% к IV кв. 2025 г. и +6,4% к I кв. 2025 г.). Основной вклад в прирост по-прежнему вносит ИТ-отрасль, несмотря на некоторое снижение числа вакансий в этом сегменте.

Объем инвестиций в основной капитал в секторе ИКТ превысил уровень I кв. 2025 г. на 6,8% (в текущих ценах), что является значимым результатом на фоне отрицательной динамики по экономике в целом (-5,7%). Рост в секторе в целом достигнут благодаря ускорению динамики вложений в ИТ-отрасли.