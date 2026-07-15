Профессии будущего: в Покровском-Стрешневе откроют IоT-программу в новой школе

35% российских школьников сегодня мечтают о карьере в BT-сфере, а интерес детей к технологиям искусственного интеллекта вырос более чем вдвое по всему миру, — таковы данные «Лаборатории Касперского» за 2025 г. Новая школа на 850 мест на полуострове Покровское-Стрешнево отвечает этому растущему запросу: здесь запустят образовательную программу в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители девелопера «Стадион «Спартак» .

Специализированный застройщик «Стадион «Спартак» выступает генеральным девелопером территории в 160 га на полуострове Покровское-Стрешнево и продолжает формировать здесь современную образовательную среду. В партнерстве с компанией «ПИК» возводится школа на 850 мест, где будет реализована долгосрочная инициатива «Лаборатория ПИК» по направлению «Интернет вещей». Программу разработали и запустят совместно с сервисом «Умный дом с Алисой» от цифрового лидера страны «Яндекс» и школой «Летово».

Государственная инфраструктура для детского ИT-образования активно развивается: по данным за 2025 г., в России функционируют 135 детских технопарков, 329 школьных кванториумов и более 300 ИT-клубов, созданных для ранней профориентации и подготовки кадров для цифровой экономики. Новая школа в Покровском-Стрешневе станет частью этой экосистемы, предлагая углубленное изучение ИT-дисциплин в шаговой доступности от дома.

Программа «Лаборатории ПИК» разработана педагогами частной школы «Летово» при поддержке «Яндекса» и рассчитана на учеников 8–11 классов, при этом уже ведется ее адаптация для 7-х классов. Курс включает три модуля: «Интернет вещей», «Проектная деятельность» и «Научно-инженерная техническая деятельность». Под руководством педагогов школьники будут изучать программирование на Python, работу с микроконтроллерами и голосовыми интерфейсами, освоят 3D-прототипирование и основы проектного управления, научатся управлять устройствами через голосового ассистента «Алису» и разбираться в принципах работы автоматизированных систем. Итогом обучения станет создание и защита собственного проекта: ученики разработают голосовые сценарии для взаимодействия с умными устройствами «Алиса», запрограммируют элементы инфраструктуры макета умного города, а также создадут собственную программу и нейросеть. Программа даст возможность на практике попробовать себя в профессиях инженера-разработчика IoT (Internet of Things, интернет вещей), специалиста умного города, разработчика умных устройств и других технологических направлений.

«Сильное образование рождается на стыке школы, бизнеса и технологических компаний. Благодаря объединению экспертизы «Яндекса» и «Летово» школьники получают доступ к современным инженерным практикам и могут применять знания в реальных проектах уже во время обучения. Такие программы помогают сделать качественное технологическое образование более доступным и востребованным среди подростков», — сказал Павел Котин, руководитель разработки программы от школы «Летово».

В здании школы оборудуют ИТ-полигон, где наряду с уроками предусмотрено создание зон для реализации курса. Помимо него для учеников создадут робокласс с зоной прототипирования, инженерную и медицинскую лаборатории, медиатеку, творческие мастерские и спортивные залы. Команда проекта разработала индивидуальный дизайн-код кабинета — пространство дополнят учебным оборудованием с улучшенными техническими характеристиками, позволяющими моделировать сложные инженерные системы, а мебель изготовят по спецзаказу.

Здание школы спроектировано с полузамкнутым внутренним двором и арочным переходом между блоками начальной и основной школы. Внутри разместятся универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и места для индивидуальных занятий. Для начальных классов предусмотрены игровые комнаты и помещения для групп продленного дня, для старших — кабинеты для углубленного изучения информатики, естественных наук, астрономии и астрофизики, а также зоны разработки устройств, моделирования и программирования. Объект оснастят лифтами, в том числе для маломобильных граждан, и всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Благоустройство участка площадью 1,9 гектара ведется с учетом возрастных групп учащихся: обустроят отдельные зоны для начальной, младшей и основной школы с теневыми навесами, а также места для тихого отдыха и торжественных мероприятий.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2026 г., после чего школа будет передана в столичную систему образования, а «Лаборатория ПИК» начнет принимать первых учеников.