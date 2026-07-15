Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Плавно» выпустил обновление мобильного приложения для управления чаевыми

Сервис безналичных чаевых «Плавно» представил обновленное мобильное приложение. В новой версии появился личный кабинет администратора, расширенная аналитика, управление сотрудниками и гибкие сценарии распределения чаевых. Об этом CNews сообщили представители «Плавно».

Раньше приложение в первую очередь позволяло принимать чаевые, при этом значительная часть настроек требовала ручного управления или обращения в поддержку. После обновления пользователи могут самостоятельно настраивать работу с чаевыми непосредственно в мобильном приложении.

Одним из ключевых нововведений стал личный кабинет администратора. В нем можно управлять сотрудниками, контролировать маршруты транзакций и адаптировать механику распределения чаевых под процессы конкретного бизнеса. Пользователям доступны несколько сценариев: чаевые можно направлять конкретному сотруднику, собирать на команду или распределять между ее участниками по заданному правилу. Это позволяет учитывать особенности работы разных компаний и самостоятельно менять настройки без обращения в поддержку.

В приложении также появилась расширенная аналитика. Администраторы могут анализировать данные в разрезе посещений, сотрудников и транзакций, а также выгружать отчеты в формате Excel. Такая структура помогает бизнесу видеть, как распределяются чаевые, и использовать данные для принятия управленческих решений.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Рынок чаевых долгое время был сосредоточен на самом платеже, но бизнесу важно не только принимать чаевые, но и управлять их распределением внутри команды. Поэтому мы сделали приложение автономным рабочим инструментом для бизнеса. В дальнейшем мы хотим развивать «Плавно» так, чтобы весь процесс расчета гостя проходил в одном цифровом сервисе», — отметил CPO «Плавно» Валерий Лоран.

Обновленное приложение «Плавно» стало единым инструментом для управления процессом работы с чаевыми: от настройки команды и маршрутов транзакций до анализа результатов и подготовки отчетности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?

Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще