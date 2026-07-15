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Ozon: почему россияне предпочитают ПВЗ постаматам и курьерской доставке

Ozon узнал, почему россияне предпочитают ПВЗ постаматам и курьерской доставке

Чтобы забрать онлайн-заказ сегодня покупателю не обязательно идти в пункт выдачи — по данным Ozon, около 65% клиентов хотя бы раз пользовались услугами курьера или постаматами. При этом приходить за покупками именно в ПВЗ выбирают 92% россиян, в то время как курьерской доставкой чаще пользуются только 3%, а постаматами – всего 4%. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Больше, чем рутина: почему россияне выбирают поход в ПВЗ

По данным Ozon, 42% опрошенных чувствуют праздничное настроение, когда идут в ПВЗ за особенно долгожданной покупкой, а почти каждый третий респондент (32%) называет любой поход в пункт выдачи заказа «маленьким событием». Наиболее ярко такой настрой проявляется у молодых людей — почти 40% покупателей от 18 до 25 лет с особым удовольствием идут за своим заказом именно в пункт выдачи.

При этом 67% респондентов согласны с тем, что ПВЗ — не просто пункт выдачи, а место, куда действительно приятно зайти. 31% признаются, что находясь в ПВЗ, испытывают предвкушение, радость и интерес, а еще 31% — спокойствие и удовлетворение от того, что полностью контролируют процесс получения товара.

Бонусы к хорошему настроению

Помимо положительных эмоций, выбор в пользу самостоятельного похода в пункты выдачи покупатели объясняют их удобным расположением — рядом с домом, работой или учебой (70%), а также возможностью уделить достаточное количество времени проверке или примерке заказа (63%). Внимательно рассмотреть товар и без спешки удостовериться в его качестве — одно из самых важный условий покупки для большинства (70%) респондентов.

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ИИ из розетки, или как Foundation Model Hub меняет экономику работы с нейросетями, — рассказывает Дмитрий Подшибякин, «Турбо Облако» Маркет

Среди других причин —- возможность оформить отказ на месте (57%), совместить поход в ПВЗ с прогулкой или личными делами (38%), а также получить заказ быстро и в комфортных условиях — уютной примерочной с удобными зеркалами (24%). При этом, каждый третий респондент отметил, что прийти в ПВЗ самому проще, чем подстраивать свое расписание под время ожидания курьера.

Курьерскую доставку абсолютное большинство (71%) выбирает в случае, когда заказывают особенно тяжелый и габаритный товар, а постамат — если заказ не требует проверки (53%) или такая точка выдачи находится ближе, чем ПВЗ (49%).

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