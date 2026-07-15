Ozon: более 60% россиян доверяют искусственному интеллекту

Ozon опросил 1500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет и выяснил, что искусственный интеллект становится все более привычной частью их повседневной жизни: пользователи обращаются к нейросетям для создания контента, перевода текстов и поиска товаров. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Чаще всего россияне используют искусственный интеллект для создания контента: тексты, изображения и видео с его помощью генерируют 52% опрошенных. Еще половина респондентов обращается к нейросетям для перевода текстов (50%), а 45% — для поиска товаров. Треть россиян сталкивается с ИИ в навигационных сервисах и картах, а каждый пятый — в играх и развлекательных приложениях. При этом женщины чаще используют ИИ для создания контента (58%), а мужчины активнее применяют его для перевода текстов (55%).

Высокая популярность технологии отражается и на уровне доверия к ней. Почти половина россиян (49%) скорее доверяет искусственному интеллекту, а еще 12% доверяют ему полностью. Нейтральную позицию занимают 29% участников опроса. В то же время 8% скорее не доверяют ИИ, а 3% вовсе относятся к технологии с недоверием. Наиболее высокий уровень полного доверия зафиксирован среди молодежи 18–24 лет: об этом сообщили 19% респондентов. Россияне старше 45 лет, напротив, чаще сохраняют осторожность – 5% представителей этой возрастной группы совсем не доверяют искусственному интеллекту.

Заметно влияние искусственного интеллекта и на потребительское поведение. Более половины россиян (53%) признаются, что прислушиваются к рекомендациям ИИ при выборе товаров, но предпочитают дополнительно их проверять. Еще 16% часто полагаются на такие рекомендации. При этом 17% редко обращают на них внимание, а 14% предпочитают выбирать товары самостоятельно.

«Мы видим, что искусственный интеллект становится новой привычкой пользователей. Если раньше к нейросетям обращались в основном для экспериментов, то сегодня они помогают искать информацию, создавать контент, переводить тексты и выбирать товары. Это закономерный этап развития технологий. При этом по мере роста доверия к ИИ не менее важно развивать цифровую грамотность: любые рекомендации стоит воспринимать как помощника в принятии решений, а не как безусловную истину», — отметил Андрей Дядюнов, руководитель разработки «Генеративный ИИ» в Ozon.