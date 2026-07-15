«М.Видео»: россияне активнее всего покупали средства индивидуальной мобильности в середине июня 2026 года

«М.Видео» проанализировала продажи средств индивидуальной мобильности и выяснила, что наибольшая покупательская активность в июне 2026 г. пришлась на середину месяца. По сравнению с началом июня 2026 г. на 24-й неделе года продажи категории выросли на 45%, что стало самым высоким недельным показателем месяца. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории «Спорт и отдых» компании «М.Видео» Артур Майоров: «Середина июня традиционно становится одним из самых активных периодов сезона для средств индивидуальной мобильности. Именно в это время многие россияне приобретают велосипеды, самокаты и электрические модели для летнего отдыха, поездок по городу и семейного досуга. Наибольший рост спроса мы наблюдали именно в середине месяца, когда покупательская активность достигла максимума сразу в нескольких категориях. Особенно заметным оказался интерес к велосипедам и электросамокатам, которые остаются одними из самых востребованных товаров летнего сезона».

Наиболее заметный рост продемонстрировали велосипеды — их продажи увеличились на 141% по сравнению с предыдущей неделей. Высокий спрос также был зафиксирован на детские велосипеды (+133%) и детские самокаты (+100%), что связано с началом летних каникул и активным сезоном отдыха на открытом воздухе.

Уверенный рост показали и электрические средства индивидуальной мобильности. Продажи электросамоката выросли на 38%, а электровелосипедов — на 19%. Это подтверждает высокий интерес покупателей как к классическим моделям, так и к современному электротранспорту для ежедневных поездок и прогулок.

По итогам июня 2026 г. крупнейшей категорией средств индивидуальной мобильности остаются электросамокаты, на которые приходится основная часть продаж. Высокий интерес также сохраняется к велосипедам и детским моделям, что подтверждает востребованность товаров для активного отдыха в летний период.