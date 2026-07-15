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«М.Видео» поддержит инициативу ФАС по фиксации цен перед 1 сентября

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о том, что получила обращение ФАС России и традиционно примет участие в инициативах, направленных на поддержку покупателей в период повышенного сезонного спроса в преддверии 1 сентября. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Компания заранее планирует промо-активности и предлагает покупателям широкий ассортимент школьных товаров и электроники по привлекательным ценам. В этот период особое внимание уделяется специальным акциям, программам лояльности и другим механизмам, позволяющим сделать покупки более доступными.

Кроме того, как и в предыдущие годы, «М.Видео» участвует в программе фиксации цен на социально значимые категории товаров, реализуемой совместно с Минпромторгом России и ФАС России. В перечень войдут товары, востребованные в период подготовки к учебному году, включая ноутбуки, смартфоны, мобильные телефоны, внешние аккумуляторы, а также широкий ассортимент бытовой техники и товаров для дома. Дополнительно для покупателей планируются различные сезонные предложения.

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