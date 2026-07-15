МТС раскинула LTE-сеть в «санаторной столице» центрального Приморья

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Кировском округе Приморского края. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в районном центре - поселке Кировский выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС запустили новое оборудование в центральной части Кировского – в районе улиц Гагарина и Набережная. Улучшенное качество LTE-сети затронуло автостанцию, жилые кварталы, магазины и административные учреждения. Теперь жители поселка, туристы и транзитные пассажиры, следующие из Владивостока в Хабаровск, смогут с комфортом использовать самые современные цифровые сервисы и технологию звонков через интернет VoLTE.

Кировский район по праву можно назвать курортной столицей центрального Приморья. Здесь находятся Шмаковские источники кальциево-магниевых минеральных вод, близкие по составу к нарзану, а в курортном поселке Горные Ключи расположено сразу несколько санаториев. Кроме того, поселок Кировский – важный транзитный пункт на федеральной автомобильной дороге А-370 «Уссури». Также через район проходят ключевые региональные дороги, связывающие Владивосток с северными районами Приморья.

«Обновление и развитие сети МТС мы непрерывно ведем во всех районах Приморья. В теплое время года фокус держим на рекреациях и популярных местах отдыха. Только в этом году мы запустили LTE на острове Шкота и в районе музея «Ворошиловская батарея» на острове Русский. Также мы значительно расширили емкость сети и покрытие в ключевых пляжных локациях южного Приморья – в Ливадии, Славянке, Безверхово и Зарубино», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.