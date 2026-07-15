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Компании Picodata и Directum подтвердили совместимость продуктов

Интеграция супераппа Directum Omni и распределенной СУБД для критической инфраструктуры Picodata Radix обеспечивает стабильную и безопасную работу в корпоративном суперприложении. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Тестирование проводилось в условиях, приближенных к реальной эксплуатации, с одновременной работой десятков активных пользователей супераппа Directum Omni. Проверка ошибок не выявила, интеграция показала стабильное и корректное подключение в кластерной конфигурации. Для заказчиков интеграция Directum Omni с Picodata Radix открывает ряд стратегических преимуществ:

– Безопасность. Благодаря Radix ИТ-инфраструктуру можно строить на программном обеспечении, сертифицированном ФСТЭК. Это важно для госсектора, банков и операторов критической информационной инфраструктуры.

Импортозамещение. Radix поддерживает более 180 команд Redis и RESP2-протокол, что делает его прямой альтернативой зарубежного Redis для большинства приложений, изменять код при этом не нужно. Решения Directum разработаны в России и входят в реестр отечественного ПО (№ 4499).

– Единый контур эксплуатации. Radix — часть платформы Picodata, использует ее встроенные механизмы безопасности: LDAP-аутентификацию, аудит событий и шифрование трафика между узлами.

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– Высокая производительность и масштабируемость. В отличие от однопоточного Redis, Radix демонстрирует высокую производительность и поддерживает ее линейный рост для целого ряда сценариев. Продукты Directum также работают на мощной масштабируемой платформе, которая гарантирует бесперебойную работу до 50 тыс. пользователей.

«Совместное тестирование с Directum подтвердило, что Radix — полноценная и безопасная альтернатива западной СУБД Redis для продвинутых корпоративных систем. Клиенты Directum Omni используют российское сертифицированное решение, которое соответствует высоким стандартам безопасности, функциональности и производительности» — сказала Анна Ерманок, генеральный директор Picodata.

«Мы адаптировали Directum Omni для работы с Radix и подтвердили стабильность с помощью реальной нагрузки. Это дает нашим заказчикам дополнительную уверенность в том, что их инфраструктура строится полностью на российском, защищенном ПО, которое отвечает современным требованиям регуляторов», — сказал Артем Пермяков, директор по развитию бизнеса Directum.

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