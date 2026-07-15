Разделы

Бизнес Кадры
|

«ДАР» стал партнером магистратуры МИФИ и «Школы 21» по внедрению искусственного интеллекта в бизнес

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») стала индустриальным партнером магистерской программы «Управление внедрением искусственного интеллекта в бизнес», которую реализуют НИЯУ МИФИ и «Школа 21». Эксперты компании будут участвовать в практической подготовке студентов к запуску и масштабированию ИИ-решений в корпоративной среде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

МИФИ — технический вуз широкого профиля и один из мировых центров ядерной науки и образования. «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбербанка, которая дает возможность всем желающим от 18 лет бесплатно получить востребованные ИТ-навыки, чтобы сменить профессию.

Магистратура рассчитана на специалистов, которые хотят работать на стыке технологий, управления и бизнес-трансформации. Особое внимание в программе уделяется генеративному ИИ, большим языковым моделям, управлению ИИ-проектами, оценке эффективности внедрения и работе с реальными кейсами компаний. Студенты изучат полный цикл внедрения искусственного интеллекта: от поиска и формулирования бизнес-задач до проектирования, экономического обоснования, запуска, эксплуатации и масштабирования ИИ-продуктов.

Участие «ДАР» усилит практическую часть программы. Компания поделится опытом в области генеративного ИИ, корпоративной аналитики и подходов к внедрению ИИ в бизнес-процессы крупных компаний. Это поможет студентам понять, как искусственный интеллект работает в реальных проектах: какие задачи решает, как оценивать эффект и с какими ограничениями сталкивается бизнес.

Программа рассчитана на два года. Обучение будет проходить онлайн и в формате очных интенсивов. Выпускники получат диплом магистра МИФИ государственного образца и диплом о профессиональной переподготовке от «Школы 21». После окончания программы они смогут развиваться как ИИ-продуктовые менеджеры, архитекторы ИИ-решений, руководители проектов по внедрению ИИ и специалисты по цифровой трансформации.

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться
Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться Бизнес

«Для МИФИ важно, чтобы образовательные программы в области искусственного интеллекта были связаны с реальными задачами индустрии. Участие ИТ-компании позволяет дать студентам доступ к практическим кейсам внедрения ИИ в бизнесе. Мы рассчитываем, что выпускники программы будут готовы не только понимать технологии, но и превращать их в работающие решения для компаний и отраслей», — отметил Константин Когос, руководитель Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.

«Магистратура МИФИ и “Школы 21” создавалась как программа для тех, кто хочет управлять внедрением искусственного интеллекта осознанно и практически. Для нас особенно ценно участие индустриальных партнеров, потому что именно они показывают студентам, как ИИ-проекты проходят путь от идеи до промышленной эксплуатации. Это поможет участникам программы увидеть реальные сценарии применения генеративного ИИ и лучше подготовиться к работе с задачами бизнеса», — сказал Рустам Айнетдинов, генеральный директор «Школы 21».

«Сегодня рынку нужны специалисты, которые одинаково хорошо понимают возможности искусственного интеллекта и требования бизнеса. Также важный вызов для компаний сейчас — не просто попробовать ИИ, а научиться внедрять его системно: выбирать правильные кейсы, считать экономический эффект, учитывать ограничения данных и инфраструктуры, управлять изменениями и доводить решения до промышленной эксплуатации. Наша задача — помочь им стать специалистами, которые смогут говорить на языке бизнеса и технологий одновременно и запускать ИИ-проекты, приносящие измеримую пользу», — сказал Игорь Терехин, руководитель направления генеративного ИИ «ДАР».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

Facebook* с помощью ИИ выявляет и увольняет сотрудников с проблемами со здоровьем

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Китай придумал, как разогнать нейросети в 100 раз, сократив потребление энергии и вычислительной мощности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще