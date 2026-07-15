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Блокировки — не помеха: публикации утечек данных казахстанских компаний увеличились в шесть раз

Специалисты компании F6, разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, проанализировали ситуацию с утечками данных компаний из Казахстана. Всего за первое полугодие 2026 г. было зафиксировано 12 новых случаев публикации утечек баз данных казахстанских организаций на теневых ресурсах — это столько же, сколько за весь 2025 г., и в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики департамента киберразведки связывают такую динамику с появлением злоумышленников, которые активно и системно публикуют данные компаний из стран СНГ, в частности, из Казахстана. Прежде подобной массовости в публикации казахстанских утечек не наблюдалось.

Специалисты департамента киберразведки (Threat Intelligence) F6 зафиксировали в первом полугодии 2026 г. 12 случаев публикаций баз данных компаний из Казахстана на андеграундных форумах и в тематических Telegram-каналах.

При этом общий объем раскрытых в 2026 г. данных составил порядка 1,3 млн строк, что на 92% меньше показателя первой половины 2025 г. — 16 млн строк.

Всего в 2025 г. в открытом доступе оказалось порядка 25,9 млн строк, причем 16 млн строк было раскрыто в рамках одной утечки.

Среди записей, попавших в открытый доступ, в основном, представлены ФИО, физические адреса, электронные почты, пароли в хешированном виде, паспортные данные и номера мобильных телефонов.

Лидером по утечкам данных среди казахстанских компаний за первое полугодие 2026 г. стал государственный сектор — на него пришлось 79% похищенных записей. Далее следуют ритейл и интернет-магазины (10%) и финансовая отрасль (7%).

Для сравнения, по итогам 2025 г. в тройку лидеров входили государственный сектор (63%), образовательные площадки и учреждения (24%) и информационные технологии (8%).

Хотя в первой половине 2026 г. число публикаций утечек компаний из Казахстана увеличилось, в целом за последний год наблюдается тренд на снижение объема публикаций баз данных, размещаемых в андеграунде.

Аналитики связывают это с продолжающейся «паузой» в работе тематических Telegram-каналов из-за блокировок со стороны администрации мессенджера, полной ликвидацией некоторых популярных теневых форумов, а также введением новых запретов на публикацию данных, связанных с организациями из стран СНГ, на некоторых тематических ресурсах.

«Из года в год в открытом доступе оказывается большой объем данных, относящихся к государственному сектору Казахстана, что говорит о неослабевающем интересе киберпреступников к атакам на правительственные учреждения страны», — сказала Лада Крюкова, руководитель отдела исследования и мониторинга андеграунда департамента Threat Intelligence компании F6.

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